Белорус нашел 120-летний «Браунинг», убираясь в полученной в наследство квартире

Эксперт установил, что найденный пистолет — «Браунинг» образца 1906 года, изготовленный заводским способом. Установлено, что нарезное огнестрельное оружие, доставшееся белорусу по наследству с квартирой, является исправным и пригодным для стрельбы. Также были найдены пригодные патроны для «Браунинга».