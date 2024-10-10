Экзамены на права: важную информацию сообщили казахстанцам

Перед началом тестирования необходимо будет авторизоваться с помощью ЭЦП. После этого услугополучателю поступит сообщение с номера 1414 с запросом на доступ к персональным данным. SMS будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в личном кабинете портала электронного правительства.