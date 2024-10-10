В зоопарке Ростова тигрятам Жигеру и Жанете исполнилось полгода

В зоопарке Ростова-на-Дону по полгода исполнилось тигрятам Жигеру и Жанете. Подросшие котята чувствуют себя хорошо, они подвижны и любят играть друг с другом.
— Шесть месяцев пролетели быстро. За это время они заметно вытянулись и из котят постепенно превращаются в настоящих хищников, — отмечают работники зоосада.
Как рассказали в зоопарке, Жигер и Жанета родились слепыми, глухими и беспомощными. Ушные раковины у них открылись только на пятый день после появления на свет, а слышать полосатики начали на 12-й день.
Глазки тигрята открыли через неделю, первые зубки у них появились через пару недель. При рождении мальчик весил 1,3 кг, а девочка — 1,2 кг, сейчас их вес составляет уже 35 и 29 кг.
Напомним, ранее в зоопарке Ростова рассказали о переезде семейства кошачьих лемуров в зимние вольеры.