Харрисбург
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоопарке Ростова тигрятам Жигеру и Жанете исполнилось полгода

В зоопарке Ростова показали тигрят Жигера и Жанету, им исполнилось уже по полгода.

Источник: Комсомольская правда

В зоопарке Ростова-на-Дону по полгода исполнилось тигрятам Жигеру и Жанете. Подросшие котята чувствуют себя хорошо, они подвижны и любят играть друг с другом.

— Шесть месяцев пролетели быстро. За это время они заметно вытянулись и из котят постепенно превращаются в настоящих хищников, — отмечают работники зоосада.

Как рассказали в зоопарке, Жигер и Жанета родились слепыми, глухими и беспомощными. Ушные раковины у них открылись только на пятый день после появления на свет, а слышать полосатики начали на 12-й день.

Глазки тигрята открыли через неделю, первые зубки у них появились через пару недель. При рождении мальчик весил 1,3 кг, а девочка — 1,2 кг, сейчас их вес составляет уже 35 и 29 кг.

Напомним, ранее в зоопарке Ростова рассказали о переезде семейства кошачьих лемуров в зимние вольеры.

флора и фауна