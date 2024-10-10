«Цель мамы – добиться моего увольнения»: в Уфе учительница, которую обвинили в травле ученика, рассказала свою версию случившегося

— Мальчик плохо учится, у него отвратительное поведение. С семьей даже не раз беседовал инспектор по делам несовершеннолетних на этот счет. У ребенка наблюдается зависимость от телефона, он всю ночь в своих играх, а потом спит на уроках. Не раз замечали за ним агрессивное поведение, от него страдают другие ученики, — жалуется педагог. — Отказывается делать домашнее задание, просто приходит на уроки с пустыми тетрадями, а ведь это 4 класс! Впереди ВПР. Конечно, я буду ставить ему двойки, ведь моя задача, как учителя, оценивать знания детей объективно, а не идти на поблажки. Но такая позиция совершенно не устраивает его маму, поэтому она активно начала меня третировать.