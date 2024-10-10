«Цель мамы – добиться моего увольнения»: в Уфе учительница, которую обвинили в травле ученика, рассказала свою версию случившегося

Мама четвероклассника из Уфы пожаловалась, что ее ребенка якобы травит в школе учитель. В социальных сетях женщина опубликовала аудиозапись, где педагог повышает голос на ребенка, ругает за использование телефона на уроке и называет «курицей». По словам уфимки, из-за этого ее сын не хочет ходить в школу, а его успеваемость резко снизилась.
Сама же 53-летняя Елена Владимировна М. просто в ужасе от всех этих обвинений. Женщина едва ли не плачет, ведь к своим ученикам она относится с любовью, словно к собственным детям. На защиту учителя уже выступили и другие родители, которые собираются писать петицию и отстаивать честь любимого педагога. Что же произошло на самом деле, кто прав, а кто виноват, разбиралась «КП-Уфа».
«СИДИТ ТУТ, КУРИЦА, ХЛОПАЕТ ГЛАЗАМИ».
Все началось с того, что в местной «подслушке» мама четвероклассника уфимской школы № 141 выложила аудиозапись, сделанную ее сыном во время урока. Интересно, что сама запись словно склеена из кусочков-отрывков, поэтому полную ее суть уловить довольно трудно. Неразборчиво слышатся фразы «Сидит тут, курица, хлопает на меня своими глазами», «Вы тупите просто невозможно, телефоны вообще из рук не выпускаете», «Для чего ты приходишь в школу? Для чего? Если учиться, так ты учись» — все эти фразы произносятся на повышенных тонах.
Мама Станислава (имя несовершеннолетнего изменено — Ред.) жалуется, что ее сын после многочисленных унижений и придирок со стороны учителя теперь не хочет делать домашнюю работу, стараться по учебе и вообще ходить в школу. Женщина сокрушается, что постоянный стресс сказывается на психоэмоциональном состоянии ребенка и его успеваемости.
— Однажды даже случай был, когда учительница отсадила сына от всех и детям запретила к нему подходить. Сказала, что он плохой, и если кто-то к нему все же подойдет, то автоматически получит двойку. Сын до сих пор никак не может это забыть. А ведь ему всего 10 лет, это его первый учитель! — жалуется уфимка в беседе с журналистами «Честный репортаж».
По словам женщины, она не раз пыталась найти контакт с педагогом, но та якобы вела себя очень высокомерно и не хотела идти на уступки. Обращение к директору тоже успехов не принесло. В итоге Станислав вынужден заниматься с репетитором, чтобы хоть как-то наверстать упущенную школьную программу.
Мы попытались связаться с родительницей, чтобы подробно выяснить, из-за чего начался конфликт, и как именно она собирается его решать, однако, к сожалению, женщина прочитала наши сообщения и оставила их без ответа. Зато нам удалось поговорить с самим педагогом и выяснить ее точку зрения на происходящее.
«НЕ УВОЛИЛАСЬ ЕЩЕ? ТАК Я ТЕБЕ КОРОНУ-ТО СНЕСУ».
— Я больше так не могу! Я устала! Я уже хочу просто написать заявление об уходе, потому что на пределе! — жалуется учитель в телефонном разговоре с журналистом «КП-Уфа». — Я настолько истощена морально и физически, что не знаю — как мне дальше жить с этим. Все обвинения в мою сторону — абсолютная ложь, спросите у других родителей!
В 141 школу Ирина М. пришла несколько лет назад, устроилась на работу учителем начальных классов. Если в первом-втором классе ситуация была относительно спокойной, то начиная с третьего педагог столкнулась с тем, что один ученик просто не хочет учиться, безобразно ведет себя на уроках, срывает занятия, а его мама отказывается как-либо влиять на ребенка, зато постоянно приходит в школу, чтобы устроить скандал.
— Мальчик плохо учится, у него отвратительное поведение. С семьей даже не раз беседовал инспектор по делам несовершеннолетних на этот счет. У ребенка наблюдается зависимость от телефона, он всю ночь в своих играх, а потом спит на уроках. Не раз замечали за ним агрессивное поведение, от него страдают другие ученики, — жалуется педагог. — Отказывается делать домашнее задание, просто приходит на уроки с пустыми тетрадями, а ведь это 4 класс! Впереди ВПР. Конечно, я буду ставить ему двойки, ведь моя задача, как учителя, оценивать знания детей объективно, а не идти на поблажки. Но такая позиция совершенно не устраивает его маму, поэтому она активно начала меня третировать.
По словам Ирины М., от поведения мамы четвероклассника страдают и другие педагоги, и даже директор. Якобы женщина приходит в школу, где ведет себя по-хамски: может накричать или сделать какие-то едкие, унизительные замечания в адрес учителей.
— Мне она не раз писала, мол, что, не уволилась еще? Я тебе корону-то снесу. Директор ей предлагала разрешить ситуацию мирно, перевести ребенка в другую школу или хотя бы в другой класс, но она сразу озвучила позицию, что ее основная цель — добиться моего увольнения.
ОТКУДА ВООБЩЕ ПОЯВИЛАСЬ АУДИОЗАПИСЬ?
На вопрос, откуда вообще взялась эта аудиозапись и что за крики на ней слышатся, педагог объясняет так: помещение класса — почти 60 «квадратов», очень гулкое, поэтому даже повышенный голос слышится как крик. К тому же говорить тихо, чтобы тебя услышали и поняли 30 учеников, — не получится просто физически.
— Я вообще никогда стараюсь не повышать голос на уроках, спросите у любого учителя! Тем более уж кричать на детей. Да и все телефоны обычно перед началом занятий дети сдают в специальный кейс. Этот же мальчик умышленно свой телефон не сдал, а потом провоцировал меня на уроке, чтобы вывести из себя и записать все на диктофон. Послушайте запись! Видно же, что это склейка, что все специально сделано так, чтобы очернить меня, — сокрушается учитель.
После того, как запись попала в соцсети, началась шумиха. В школу уже наведались представители Министерства образования и сотрудники прокуратуры. Сейчас они опрашивают учеников и их родителей, беседуют с другими педагогами и руководством школы. Тем временем остальные родители того самого 4 класса, где и учится ребенок, собираются писать петицию с просьбой защитить любимого учителя.
— Спасибо другим родителям, они постоянно со мной на связи, всячески успокаивают и поддерживают, умоляют не бросать их. Я всегда мечтала работать с детьми, педагогика — мое призвание по жизни. В мой класс из других школ переводились дети, у которых сильно хромали и успеваемость, и поведение. И буквально уже через несколько месяцев двоечники и хулиганы становились ударниками и хорошистами, на уроках у них горят глаза… — рассказывает учитель. — Сейчас я тоже собираюсь вместе с адвокатом писать встречный иск о защите моей чести и достоинства. Я не хочу больше терпеть все эти нескончаемые унижения.
«ВСЮ ДУШУ ВКЛАДЫВАЕТ В НАШИХ ДЕТЕЙ».
В защиту учителя действительно выступило огромное количество родителей. В редакцию «КП-Уфа» специально обратилась мама четвероклассника, который учится у Ирины М., и попросила опубликовать ее отзыв о педагоге.
— Все, о чем написано в этой статье (речь идет о посте в социальных сетях, где говорится о буллинге со стороны учителя — Ред.), ложь. Я являюсь родительницей из этого класса и смело могу сказать: такого учителя, как наш, надо еще поискать. Елена Владимировна всю душу вкладывает в наших детей. Из всего класса только один родитель недоволен. Я и мой ребенок очень любим и уважаем нашего учителя! — сообщила женщина.
В социальных сетях родители также высказывают поддержку педагогу.
— Моя дочь учится у Ирины Владимировны с 1 класса. Она замечательный учитель, всегда поможет и подскажет, знает свое дело. А эта дама (речь о маме школьника, с которым и разгорелся конфликт — Ред.) вместо того, чтобы заниматься с ребенком, только и бегает с жалобами, — пишет Алена Д.
— Мальчик буллил других одноклассников. Половина класса жалуется на него. Тут и постоянные срывы уроков, и беседы у директора. Тут показана только одна сторона медали, и не нужно делать выводы по жалобам одного обиженного человека, — добавляет Макар Д.
— Педагог очень хороший. Строгий и справедливый. Много дает знаний, хорошо относится ко всем ученикам. Если ученик не справляется, то звонит родителям и пытается совместно решить эту проблему. Очень жаль, что Ирина Владимировна попала в такую ситуацию. Моя дочь ее безумно любит и с удовольствием ходит к ней на занятия, а сейчас сильно переживает за своего учителя, — пишет еще одна мама ученицы 4 класса.
«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.