Лучшие фото 10 октября

Cухой отпечаток пальмы на высохшем дне реки Риу-Негру. Бразилия переживает самую масштабную засуху с момента начала ведения учета в 1950 году.
Гаитянка заглядывает в проем ворот миграционного центра, куда доставили ее мужа после того, как Доминиканская Республика заявила, что депортирует до 10 000 нелегальных мигрантов в неделю.
Сотни людей, в основном граждане Турции, отдыхают на борту турецкого военного корабля, эвакуирующего их из Ливана в Турцию.
Вырубка лесов из-за незаконной добычи полезных ископаемых вокруг реки Кито, недалеко от колумбийского Паймадо.
Гибридная рыбохозяйственная и солнечная электростанция в китайском Суцяне.
Красный уровень опасности объявлен в итальянском регионе Ломбардия из-за проливных дождей.