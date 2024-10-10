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Лучшие фото 10 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Cухой отпечаток пальмы на высохшем дне реки Риу-Негру. Бразилия переживает самую масштабную засуху с момента начала ведения учета в 1950 году.

Источник: Reuters

Гаитянка заглядывает в проем ворот миграционного центра, куда доставили ее мужа после того, как Доминиканская Республика заявила, что депортирует до 10 000 нелегальных мигрантов в неделю.

Источник: Reuters

Сотни людей, в основном граждане Турции, отдыхают на борту турецкого военного корабля, эвакуирующего их из Ливана в Турцию.

Источник: AP 2023

Вырубка лесов из-за незаконной добычи полезных ископаемых вокруг реки Кито, недалеко от колумбийского Паймадо.

Источник: AP 2023

Гибридная рыбохозяйственная и солнечная электростанция в китайском Суцяне.

Источник: IMAGO/CFOTO/ТАСС

Красный уровень опасности объявлен в итальянском регионе Ломбардия из-за проливных дождей.

Источник: Luca Ponti/Zuma/TASS