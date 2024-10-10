Офис под открытым небом, тренажеры для людей с ОВЗ и зона отдыха с гирляндами: в Казани обновили один из самых больших дворов

Благоустройство проводилось на территории домов №№ 13, 13а, 15, 17 по ул. Карбышева и № 18 по ул. Р. Зорге. До работ двор был в плачевном состоянии — отсутствовали освещение, тротуары, асфальт требовал ремонта и не хватало парковочных мест. В мае стартовало благоустройство, за это время территория кардинально изменилась.
«По программе раиса республики Рустама Минниханова мы привели в порядок две трети дворов Казани. В этом году он принял решение о продлении программы, так что такие условия ожидают еще сотни казанцев. Город становится таким и благодаря труду и любви жителей».
В осматриваемом дворе на площади 15 тыс. кв.м уложили плитку: почти 7 тыс. кв.м тротуаров и 8,1 тыс. кв.м проезжей части. При этом пешеходные дорожки отвечают всем требованиям жителей, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Впервые при благоустройстве двора мы применили в таком объеме не привычный асфальт, а плитку — это добавило уюта. Кроме того, плитка более практичная и легко вскрывается, если необходимо проводить работы с коммунальными сетями. По ценообразованию все также, но по трудозатратам чуть подольше, поэтому мы делали благоустройство до октября, но зато результат совсем другой».
Помимо этого, во дворе отремонтировали 5 тыс. кв.м асфальта, обустроили внутриквартальные проезды и широкий магистральный проезд вдоль ул. Карбышева. Число парковочных мест во дворе удалось увеличить со 109 до 199.
Как рассказал замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев, жители теперь смогут заниматься спортом в шаговой доступности. Для них обустроили футбольное поле 55×26м и воркаут зону, где появились восемь тренажеров, спортивный комплекс, столы для армреслинга и настольного тенниса, уличная груша, площадка для игры в панна-футбол. «На тренажерах смогут также заниматься люди с ограниченными возможностями — оборудование было подобраны с учетом и этой категории жителей», — отметил Ильсур Метшин. На спортивной площадке на средства спонсоров уложили резиновое покрытие и установили ограждения.
На песчаной детской площадке появились качели гнезда, двойные качели, гамаки, лазательные и канатные комплексы, а также другие игровые элементы. Всего было установлено 57 единиц детского и спортивного оборудования.
Для отдыха горожан во дворе появились 20 скамеек и 12 урн. Еще одна фишка — офис под открытым небом, где установили три городские парты и стулья, зимой они также сохранят свой функционал.
Для освещения подключили 101 опору, дополнительно территорию украсят уличные гирлянды. «Я жил на улице Латышских Стрелков в 1995 годах, ходил пешком по этой улице и хорошо помню, когда возвращался ночью, здесь была тьма, хоть глаз выколи. Поэтому разница между тем, что было, и тем, что есть сейчас, колоссальная», — поделился воспоминаниями мэр.
По поручению главы города на фасад дома по ул. Зорге нанесли мурал, посвященный 100-летию образования строительной отрасли в Татарстане. А на тепловом пункте теперь красуется граффити со значимыми объектами Советского района. Рисунки есть и на гаражах двора. А по многочисленным запросам жителей во дворе появились три антивандальных стенда, рассказывающие историю микрорайона «Танкодром», Советского района и биографию военного инженера, Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева.
Работы выполнялись не только на средства республиканской программы, но и на финансы собственников торговых объектов, располагающихся в домах, а также УК «ЖКХ Танкодром». Например, были отремонтированы фасады, кровли, входные группы, выполнено остекление.
Благодаря поддержке спонсоров проведена обрезка и снос 110 аварийных деревьев. Взамен высажено 190 деревьев и 250 кустарников, на площади 18 тыс. кв.м. уложен газон.
В осмотре двора приняли участие директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.
Напомним, в этом году программа «Наш двор» охватила территории 459 многоквартирных домов. Улучшения коснутся порядка 100 тысяч горожан. Обновлено более 500 тыс. кв.м асфальтобетонного покрытия, смонтировано более 3 тысяч опор и порядка 4,5 тыс. энергосберегающих светильников, установлено свыше 5 тысяч малых архитектурных форм. Появилось больше 100 новых контейнерных площадок и 5 тысяч парковочных мест.
Ранее раис РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин оценили благоустройство территории домов №№ 93, 93а, 95 по ул. Рихарда Зорге в Казани. В День города и республики здесь развернулся праздник двора, было организовано шоу мыльных пузырей, благотворительная ярмарка и мастер-классы.
Диляра Гафурова.