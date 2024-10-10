Офис под открытым небом, тренажеры для людей с ОВЗ и зона отдыха с гирляндами: в Казани обновили один из самых больших дворов

«Впервые при благоустройстве двора мы применили в таком объеме не привычный асфальт, а плитку — это добавило уюта. Кроме того, плитка более практичная и легко вскрывается, если необходимо проводить работы с коммунальными сетями. По ценообразованию все также, но по трудозатратам чуть подольше, поэтому мы делали благоустройство до октября, но зато результат совсем другой».