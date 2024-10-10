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Офис под открытым небом, тренажеры для людей с ОВЗ и зона отдыха с гирляндами: в Казани обновили один из самых больших дворов

С результатами реализации республиканской программы сегодня ознакомился мэр Ильсур Метшин.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Благоустройство проводилось на территории домов №№ 13, 13а, 15, 17 по ул. Карбышева и № 18 по ул. Р. Зорге. До работ двор был в плачевном состоянии — отсутствовали освещение, тротуары, асфальт требовал ремонта и не хватало парковочных мест. В мае стартовало благоустройство, за это время территория кардинально изменилась.

«По программе раиса республики Рустама Минниханова мы привели в порядок две трети дворов Казани. В этом году он принял решение о продлении программы, так что такие условия ожидают еще сотни казанцев. Город становится таким и благодаря труду и любви жителей».

сказал Ильсур Метшин
мэр

В осматриваемом дворе на площади 15 тыс. кв.м уложили плитку: почти 7 тыс. кв.м тротуаров и 8,1 тыс. кв.м проезжей части. При этом пешеходные дорожки отвечают всем требованиям жителей, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Впервые при благоустройстве двора мы применили в таком объеме не привычный асфальт, а плитку — это добавило уюта. Кроме того, плитка более практичная и легко вскрывается, если необходимо проводить работы с коммунальными сетями. По ценообразованию все также, но по трудозатратам чуть подольше, поэтому мы делали благоустройство до октября, но зато результат совсем другой».

сказал мэр Ильсур Метшин

Помимо этого, во дворе отремонтировали 5 тыс. кв.м асфальта, обустроили внутриквартальные проезды и широкий магистральный проезд вдоль ул. Карбышева. Число парковочных мест во дворе удалось увеличить со 109 до 199.

Как рассказал замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев, жители теперь смогут заниматься спортом в шаговой доступности. Для них обустроили футбольное поле 55×26м и воркаут зону, где появились восемь тренажеров, спортивный комплекс, столы для армреслинга и настольного тенниса, уличная груша, площадка для игры в панна-футбол. «На тренажерах смогут также заниматься люди с ограниченными возможностями — оборудование было подобраны с учетом и этой категории жителей», — отметил Ильсур Метшин. На спортивной площадке на средства спонсоров уложили резиновое покрытие и установили ограждения.

На песчаной детской площадке появились качели гнезда, двойные качели, гамаки, лазательные и канатные комплексы, а также другие игровые элементы. Всего было установлено 57 единиц детского и спортивного оборудования.

Для отдыха горожан во дворе появились 20 скамеек и 12 урн. Еще одна фишка — офис под открытым небом, где установили три городские парты и стулья, зимой они также сохранят свой функционал.

Для освещения подключили 101 опору, дополнительно территорию украсят уличные гирлянды. «Я жил на улице Латышских Стрелков в 1995 годах, ходил пешком по этой улице и хорошо помню, когда возвращался ночью, здесь была тьма, хоть глаз выколи. Поэтому разница между тем, что было, и тем, что есть сейчас, колоссальная», — поделился воспоминаниями мэр.

По поручению главы города на фасад дома по ул. Зорге нанесли мурал, посвященный 100-летию образования строительной отрасли в Татарстане. А на тепловом пункте теперь красуется граффити со значимыми объектами Советского района. Рисунки есть и на гаражах двора. А по многочисленным запросам жителей во дворе появились три антивандальных стенда, рассказывающие историю микрорайона «Танкодром», Советского района и биографию военного инженера, Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева.

Работы выполнялись не только на средства республиканской программы, но и на финансы собственников торговых объектов, располагающихся в домах, а также УК «ЖКХ Танкодром». Например, были отремонтированы фасады, кровли, входные группы, выполнено остекление.

Благодаря поддержке спонсоров проведена обрезка и снос 110 аварийных деревьев. Взамен высажено 190 деревьев и 250 кустарников, на площади 18 тыс. кв.м. уложен газон.

В осмотре двора приняли участие директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Напомним, в этом году программа «Наш двор» охватила территории 459 многоквартирных домов. Улучшения коснутся порядка 100 тысяч горожан. Обновлено более 500 тыс. кв.м асфальтобетонного покрытия, смонтировано более 3 тысяч опор и порядка 4,5 тыс. энергосберегающих светильников, установлено свыше 5 тысяч малых архитектурных форм. Появилось больше 100 новых контейнерных площадок и 5 тысяч парковочных мест.

Ранее раис РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин оценили благоустройство территории домов №№ 93, 93а, 95 по ул. Рихарда Зорге в Казани. В День города и республики здесь развернулся праздник двора, было организовано шоу мыльных пузырей, благотворительная ярмарка и мастер-классы.

Диляра Гафурова.