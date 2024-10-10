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КГК выявил дорожные знаки в Гродненской области, на установку которых потратили в 25 раз больше необходимого

КГК: дорожные знаки, установили с превышением необходимых затрат в 25 раз
Источник: Комсомольская правда

В Госконтроле сообщили об обнаруженных на Гродненщине дорожных знаках, на установку которых потратили в 25 раз больше необходимого.

Так сотрудники контролирующего органа установили, что потребность в бетоне при установке дорожных знаков была завышена в 25 раз. Это выявилось при проверке одной из организаций, занимающейся благоустройством улично-дорожной сети, которая завышала стоимость строительно-монтажных работ.

Так, по расчетам организации для фундамента при установке одной стойки дорожного знака требовался 1 кубометр бетонной смеси. Это более чем в 25 раз превышает потребности в бетоне для таких работ.

— Производится расчет суммы завышения стоимости работ при установке 37 дорожных знаков, — прокомментировали в КГК.

Также госконтролеры нашли на участках автодорог различные дефекты, разрушение деформационных швов, коррозию перильных ограждений на путепроводах и мостах, возникшие еще в гарантийный период.

На данный момент большинство дефектов уже устранили, устранение других дефектов остается на контроле Госконтроля.

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