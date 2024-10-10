КГК выявил дорожные знаки в Гродненской области, на установку которых потратили в 25 раз больше необходимого

Так сотрудники контролирующего органа установили, что потребность в бетоне при установке дорожных знаков была завышена в 25 раз. Это выявилось при проверке одной из организаций, занимающейся благоустройством улично-дорожной сети, которая завышала стоимость строительно-монтажных работ.