КГК выявил дорожные знаки в Гродненской области, на установку которых потратили в 25 раз больше необходимого

В Госконтроле сообщили об обнаруженных на Гродненщине дорожных знаках, на установку которых потратили в 25 раз больше необходимого.
Так сотрудники контролирующего органа установили, что потребность в бетоне при установке дорожных знаков была завышена в 25 раз. Это выявилось при проверке одной из организаций, занимающейся благоустройством улично-дорожной сети, которая завышала стоимость строительно-монтажных работ.
Так, по расчетам организации для фундамента при установке одной стойки дорожного знака требовался 1 кубометр бетонной смеси. Это более чем в 25 раз превышает потребности в бетоне для таких работ.
— Производится расчет суммы завышения стоимости работ при установке 37 дорожных знаков, — прокомментировали в КГК.
Также госконтролеры нашли на участках автодорог различные дефекты, разрушение деформационных швов, коррозию перильных ограждений на путепроводах и мостах, возникшие еще в гарантийный период.
На данный момент большинство дефектов уже устранили, устранение других дефектов остается на контроле Госконтроля.
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