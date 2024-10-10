Мог обогнать легковушку: в пещере «Таврида» нашли останки вымершего древнего гепарда

Крымские археологи часто радуют необычными находками. Не так давно они нашли уникальные дизайнерские косметички дамочек эпохи III века до нашей эры, там же обнаружили театральную маску, а в начале октября — набор бусин разной формы, орнамента и материала.
РОДСТВЕННИК ИЗ АФРИКИ.
Находок, которые все больше погружают в историю полуострова, становится все больше. Так, сотрудники Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН откопали фрагмент нижней челюсти древнего гепарда Acinonyx pardinensis. В этот раз раскопки проходили в пещере «Таврида» в Белогорском районе. Как рассказали КП-Крым в пресс-службе вуза, ученым даже удалось определить возраст животного. Европейский гепард жил и охотился миллионы лет назад.
«Это первая находка гепардов в плейстоцене Крыма. Наряду с другими крупными кошачьими — гомотериями, мегантереонами, пантерами, рысью и пумой, гепарды были типичными представителями фаун раннего плейстоцена Евразии. Фрагмент нижней челюсти древнего хищника из нижнеплейстоценовых отложений пещеры Таврида обладает всеми признаками Acinonyx pardinensis. Это находка дополняет состав ассоциации крупных животных фауны пещеры Таврида и является первым свидетельством обитания гепардов в Крыму в раннем плейстоцене», — рассказали в пресс-службе.
УДИВИТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ.
По словам ученых, самые древние саблезубые кошки подобной породы были найдены в Африке. Их возраст составляет ни много ни мало — четыре миллиона лет! Но на соседнем материке гепарды появились позже — около трех миллионов лет. Размер — их главное отличие от современных хищников. Раньше подобная «кошечка» могла весить под 120 кило. Поэтому на ужин такая туша легко могла съесть 100-килограммового животного. К тому же, чтобы схватить добычу, гепарды могли разгоняться быстрее средней иномарки. На дистанции в 100 метров они развивали максимальную скорость до 125 километров в час! Для достижения такого показателя им нужно было всего три секунды. Правда, выносливостью большие «кисы» похвастаться не могли. Бежать с таким ускорением они могли лишь 300−400 метров.
СОХРАНИЛСЯ ОДИН ЗУБ.
Как рассказал КП-Крым кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов, который занимался исследованием «крымского» гепарда, древний хищник был вдвое крупнее современного вида.
«Благодаря базам данных испанских и китайских коллег нам удалось идентифицировать даже самый невыразительный фрагмент нижней челюсти. На ней сохранился только один хищнический зуб. Но и его достаточно для заключения. После анализа мы с коллегами даже не сомневаемся, что эта кость именно гепарда», — отметил он.
Ученый также добавил, что раньше крымская природа напоминала современную Африку. Поэтому флора и фауна региона перекликалась с жарким континентом.