Мог обогнать легковушку: в пещере «Таврида» нашли останки вымершего древнего гепарда

По словам ученых, самые древние саблезубые кошки подобной породы были найдены в Африке. Их возраст составляет ни много ни мало — четыре миллиона лет! Но на соседнем материке гепарды появились позже — около трех миллионов лет. Размер — их главное отличие от современных хищников. Раньше подобная «кошечка» могла весить под 120 кило. Поэтому на ужин такая туша легко могла съесть 100-килограммового животного. К тому же, чтобы схватить добычу, гепарды могли разгоняться быстрее средней иномарки. На дистанции в 100 метров они развивали максимальную скорость до 125 километров в час! Для достижения такого показателя им нужно было всего три секунды. Правда, выносливостью большие «кисы» похвастаться не могли. Бежать с таким ускорением они могли лишь 300−400 метров.