Терапевт назвала эффективный способ избавиться от бессонницы

Помимо теплой ванны, к действенным способам улучшения сна относят отказ от использования гаджетов и просмотра телевизора за несколько часов до отдыха. Кроме того, не рекомендуется употреблять на ужин жареные, острые и соленые блюда, газированные напитки, кофе и черный чай, а также сладости. Все эти продукты способны нарушить сон, после их употребления человеку потребуется продолжительное время, чтобы заснуть.