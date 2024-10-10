Терапевт назвала эффективный способ избавиться от бессонницы

Врач советует в вечернее время суток обязательно принимать теплую ванну. Такой способ помогает человеку лучше подготовиться к предстоящему сну. Он эффективен в борьбе с бессонницей, которой страдают многие современные люди, вне зависимости от возраста и наличия или отсутствия заболеваний.
К преимуществам регулярного приема теплой ванны врач отнесла и профилактику простудных заболеваний. Если у человека заложен нос, то купание в теплой воде поможет справиться с такими симптомами, выступая в качестве паровой ингаляции. Организм прогревается естественным образом, пока человек лежит в теплой воде, а на его дыхательную систему положительно действует горячий воздух, образующийся в ванной комнате во время процедуры.
Помимо теплой ванны, к действенным способам улучшения сна относят отказ от использования гаджетов и просмотра телевизора за несколько часов до отдыха. Кроме того, не рекомендуется употреблять на ужин жареные, острые и соленые блюда, газированные напитки, кофе и черный чай, а также сладости. Все эти продукты способны нарушить сон, после их употребления человеку потребуется продолжительное время, чтобы заснуть.