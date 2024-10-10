Мощные магнитные бури сохранятся в Ростове с 10 по 12 октября

Мощные магнитные бури сохранятся в Ростове-на-Дону в течение трех дней, с 10 по 12 октября. В пиковые моменты возмущения могут достигать уровня G-4 и Кр-индекса 8. Такой активности в ближайшее время еще не было, отмечают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.