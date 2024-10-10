Мощные магнитные бури сохранятся в Ростове с 10 по 12 октября

Мощные магнитные бури сохранятся в Ростове-на-Дону в течение трех дней, с 10 по 12 октября. В пиковые моменты возмущения могут достигать уровня G-4 и Кр-индекса 8. Такой активности в ближайшее время еще не было, отмечают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Геомагнитный фон резко изменился с полудня 10 октября. Наиболее высокие показатели ожидаются после 18 часов вечера и предстоящей ночью.
Также довольно сильные возмущения прогнозируют в первой половине дня 11 октября. После этого интенсивность воздействия будет постепенно понижаться, но не опустится ниже уровня G-1 и G-2.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. В указанные три дня в разные периоды можно говорить об «очень сильной», «средней» и «слабой буре».
Добавим, метеозависимые люди часто страдают в периоды магнитной активности. Всем, кто подвержен таким перепадам, специалисты советуют избегать стрессов и больше отдыхать.