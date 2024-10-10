Поиски пропавших по дороге из Иглино в Ассы трех мотоциклистов свернули

В Башкирии завершились поиски трех молодых мотоциклистов. Об этом рассказали активисты организации «Поиск детей».
Мужчины пропали 8 октября. Они выехали на мотоциклах из Иглино в сторону села Ассы, а затем перестали выходить на связь. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найдены, живы, — сообщили добровольцы.
Где все это время были мужчины — не уточняется.
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