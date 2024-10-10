Харрисбург
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поиски пропавших по дороге из Иглино в Ассы трех мотоциклистов свернули

В Башкирии завершились поиски трех молодых мотоциклистов
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски трех молодых мотоциклистов. Об этом рассказали активисты организации «Поиск детей».

Мужчины пропали 8 октября. Они выехали на мотоциклах из Иглино в сторону села Ассы, а затем перестали выходить на связь. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найдены, живы, — сообщили добровольцы.

Где все это время были мужчины — не уточняется.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.