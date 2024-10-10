В МАИ планируют создать цифровое дело производства самолета к 2026 году

«Для каждого должностного лица на заводе, будь то директор, начальник цеха, контролер бюро технического контроля или мастер, важно своевременно получать информацию по процессу изготовления изделия. Хранение данных в электронном виде и автоматическое формирование на их основе отчетов позволит увидеть более целостную картину как по одному самолету, так и по партии изделий, по цехам, по технологическим процессам. Сейчас ведутся переговоры о внедрении на предприятии потенциального заказчика единого портала информации об изделии. Это некий расширенный вариант электронного дела изделия, но уже со всеми тремя элементами: производственная, эксплуатационная и ремонтная составляющая», — добавил Гостев.