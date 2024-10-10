В МАИ планируют создать цифровое дело производства самолета к 2026 году

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) работают над проектом по цифровизации Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, позволяющим создавать «Электронное дело изделия». Завершить его планируется в 2026 году, после чего внедрить на всех предприятиях Объединенной авиастроительной корпорации, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Задача состоит в том, чтобы с учетом информации в IT-ландшафте предприятия производственно-технологическая документация полностью формировалась в автоматическом режиме. Наша программа будет интегрироваться со множеством специализированных программ предприятия, собирать информацию и формировать документы. Единственное, что останется сотрудникам, согласовывать и утверждать их. После утверждения документы будут автоматически отправляться в электронное хранилище предприятия», — заявил начальник научно-исследовательского отделения института «Авиационная техника» МАИ Александр Гостев, чьи слова приводятся в сообщении.
Одна из основных целей внедрения программы — существенное снижение затрат на привлечение сотрудников к оформлению, заполнению и продвижению документов, обеспечению их подписания и согласования. Согласно анализу, проведенному разработчиками МАИ, проект позволит на 23% сократить трудозатраты на оформление документов. Речь идет о многотомных архивах, поскольку общее количество документов на один производимый самолет может достигать 2,5 тыс.
Помимо этого, программа позволит принимать наиболее оперативные меры для того, чтобы устранить недостатки при производстве деталей, сборок, при проведении испытаний готовой продукции. Уникальность проекта также в том, что он является элементом принятой в ОАК стратегии развития системы управления жизненным циклом, включающей в себя цифровую трансформацию. Это внедрение единой информационной среды и переход на отечественную программную платформу T-Flex в рамках импортозамещения.
«Для каждого должностного лица на заводе, будь то директор, начальник цеха, контролер бюро технического контроля или мастер, важно своевременно получать информацию по процессу изготовления изделия. Хранение данных в электронном виде и автоматическое формирование на их основе отчетов позволит увидеть более целостную картину как по одному самолету, так и по партии изделий, по цехам, по технологическим процессам. Сейчас ведутся переговоры о внедрении на предприятии потенциального заказчика единого портала информации об изделии. Это некий расширенный вариант электронного дела изделия, но уже со всеми тремя элементами: производственная, эксплуатационная и ремонтная составляющая», — добавил Гостев.