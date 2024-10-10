Госавтоинспекция предупредила омичей об опасной погоде

Госавтоинспекция Омской области обращается к водителям и пешеходам с призывом быть особенно внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. В регионе ожидаются дожди, а ночные и утренние температуры значительно снизятся, что может привести к образованию гололёдицы на проезжей части.
В таких условиях инспекторы настоятельно рекомендуют водителям строго соблюдать правила дорожной безопасности. Особое внимание следует уделить поддержанию безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями. Важно проявлять осторожность при выполнении манёвров и снижать скорость во время снегопада или других осадков, чтобы иметь возможность вовремя среагировать на возможные опасности и избежать дорожно-транспортных происшествий.
Также Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости повышенного внимания к пешеходам. В непогоду и при ограниченной видимости пешеходы могут появляться на проезжей части неожиданно, и их обзор зачастую ограничен. Поэтому водителям следует снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам и перекрёсткам, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
Пешеходам, в свою очередь, рекомендуется проявлять максимальную осторожность при переходе дороги. Перед тем, как выйти на проезжую часть, необходимо убедиться, что водители вас видят и готовы пропустить. Неблагоприятные погодные условия требуют особой внимательности со стороны всех участников дорожного движения.