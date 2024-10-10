Госавтоинспекция предупредила омичей об опасной погоде

Госавтоинспекция Омской области обращается к водителям и пешеходам с призывом быть особенно внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. В регионе ожидаются дожди, а ночные и утренние температуры значительно снизятся, что может привести к образованию гололёдицы на проезжей части.