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Госавтоинспекция предупредила омичей об опасной погоде

В ближайшие дни на дорогах следует вести себя особенно внимательно.

Сейчас в Харрисбурге: +12° 5 м/с 50% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: Om1 Омск

Госавтоинспекция Омской области обращается к водителям и пешеходам с призывом быть особенно внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. В регионе ожидаются дожди, а ночные и утренние температуры значительно снизятся, что может привести к образованию гололёдицы на проезжей части.

В таких условиях инспекторы настоятельно рекомендуют водителям строго соблюдать правила дорожной безопасности. Особое внимание следует уделить поддержанию безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями. Важно проявлять осторожность при выполнении манёвров и снижать скорость во время снегопада или других осадков, чтобы иметь возможность вовремя среагировать на возможные опасности и избежать дорожно-транспортных происшествий.

Также Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости повышенного внимания к пешеходам. В непогоду и при ограниченной видимости пешеходы могут появляться на проезжей части неожиданно, и их обзор зачастую ограничен. Поэтому водителям следует снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам и перекрёсткам, чтобы предотвратить аварийные ситуации.

Пешеходам, в свою очередь, рекомендуется проявлять максимальную осторожность при переходе дороги. Перед тем, как выйти на проезжую часть, необходимо убедиться, что водители вас видят и готовы пропустить. Неблагоприятные погодные условия требуют особой внимательности со стороны всех участников дорожного движения.