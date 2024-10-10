Белоруска Арина Соболенко выиграла в Ухане почти проигранный матч у Путинцевой

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в невероятном по драматургии матче победила в третьем круге турнира в Ухане 35-ю ракетку Юлию Путинцеву со счетом 1:6, 6:4, 6:0.
Арина Соболенко проиграла первый сет 1:6 и была на грани поражения во второй партии, но сумела перевернуть игру и сравнять счет — 6:4, а в решающем сете повесила Юлии Путинцевой баранку — 6:0.
Матч продолжался 2 часа и 1 минуту.
Соболенко сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Счет виннеров — 44:13.
Арина продолжит защищать в четвертьфинале звание действующей чемпионки турнира в Ухане.
В следующей раунде она сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей или полькой Магдаленой Френх.
Ранее мы писали, что белорус Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН»: «Посмотрим, что сможем выжать из команды».