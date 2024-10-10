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Первый снег не долетел до земли: появится ли он в Москве в ближайшее время

Жители нескольких районов Москвы вечером 9 октября заметили первый снег. Однако из-за погодных условий он быстро растаял, едва долетев до земли. Появится ли в столичном регионе в ближайшее время устойчивое снежное покрытие, &laquo;Вечерняя Москва&raquo; узнала у главного специалиста информационного агентства &laquo;Метеоновости&raquo; Татьяны Поздняковой.

Жители нескольких районов Москвы вечером 9 октября заметили первый снег. Однако из-за погодных условий он быстро растаял, едва долетев до земли. Появится ли в столичном регионе в ближайшее время устойчивое снежное покрытие, «Вечерняя Москва» узнала у главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.

По ее словам, в среду над Москвой кружили мокрые снежинки, которые даже не долетали до земли.

— В нижнем слое температура воздуха была около 6−7 градусов, поэтому они были видны только с высотных зданий или под светом фонарей, — объяснила эксперт.

В ближайшее время устойчивого снежного покрова в столице не ожидается. Однако ситуация со смешанными осадками может повториться 14 октября.

— Но их будет немного, и все равно эти снежинки мало кто увидит, — заверила собеседница «ВМ».

При этом после 14 октября в столичном регионе ожидаются в основном дожди, заключила Позднякова.

Все ближе к климатической норме: какой будет погода в Москве на выходных.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на следующей неделе в столичный регион придет похолодание, а местами температура станет отрицательной, что может стать причиной гололедицы.