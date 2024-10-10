Первый снег не долетел до земли: появится ли он в Москве в ближайшее время

Жители нескольких районов Москвы вечером 9 октября заметили первый снег. Однако из-за погодных условий он быстро растаял, едва долетев до земли. Появится ли в столичном регионе в ближайшее время устойчивое снежное покрытие, «Вечерняя Москва» узнала у главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.