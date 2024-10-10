Молодежный медиафорум «Новый взгляд» пройдет в Иркутске в ноябре

В Иркутске пройдет областной молодежный медиафорум «Новый взгляд» с 1 по 3 ноября. Как сообщили в пресс-службе правительства, мероприятие будет проходить в Доме молодежи и чтобы на него попасть придется пройти отбор. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте до 20 октября.