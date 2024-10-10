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Молодежный медиафорум «Новый взгляд» пройдет в Иркутске в ноябре

Мероприятия пройдет в Доме молодежи с 1 по 3 ноября
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске пройдет областной молодежный медиафорум «Новый взгляд» с 1 по 3 ноября. Как сообщили в пресс-службе правительства, мероприятие будет проходить в Доме молодежи и чтобы на него попасть придется пройти отбор. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте до 20 октября.

— Проект направлен на развитие компетенций медиаспециалистов в сфере молодёжной политики, поэтому мы разработали программу, которая на практике покажет новые тренды в медиасфере и поможет участникам взять для себя максимум полезной информации, — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

Форум способствует обмену опыту и знаниями, поможет улучшить функционирование систем распространения информации и привлечения внимания слушателей определенный возрастов к молодежной политике.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области стартовала подготовка к пожароопасному периоду следующего года.