Молодежный медиафорум «Новый взгляд» пройдет в Иркутске в ноябре

В Иркутске пройдет областной молодежный медиафорум «Новый взгляд» с 1 по 3 ноября. Как сообщили в пресс-службе правительства, мероприятие будет проходить в Доме молодежи и чтобы на него попасть придется пройти отбор. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте до 20 октября.
— Проект направлен на развитие компетенций медиаспециалистов в сфере молодёжной политики, поэтому мы разработали программу, которая на практике покажет новые тренды в медиасфере и поможет участникам взять для себя максимум полезной информации, — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Форум способствует обмену опыту и знаниями, поможет улучшить функционирование систем распространения информации и привлечения внимания слушателей определенный возрастов к молодежной политике.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области стартовала подготовка к пожароопасному периоду следующего года.