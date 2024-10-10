На канатной дороге на Ай-Петри изменилось расписание

С 10 октября по 31 октября канатная дорога на Ай-Петри будет работать по новому расписанию. Об этом сообщили в туристическом центре Ай-Петри.
Теперь первый подъем будет начинаться в 10 утра. Купить билеты можно будет начиная с 9.30. Время последнего подъема и окончания продажи билета — пять вечера. Последний спуск запланирован на шесть вечера. Тогда же закончится и продажа билетов.
«Не забудьте скорректировать свои планы, чтобы успеть подняться на вершину Ай-Петри и насладиться видами!», — говорится в сообщении.