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На канатной дороге на Ай-Петри изменилось расписание

Канатная дорога на Ай-Петри будет работать по новому расписанию с 10 октября.

Источник: Комсомольская правда

С 10 октября по 31 октября канатная дорога на Ай-Петри будет работать по новому расписанию. Об этом сообщили в туристическом центре Ай-Петри.

Теперь первый подъем будет начинаться в 10 утра. Купить билеты можно будет начиная с 9.30. Время последнего подъема и окончания продажи билета — пять вечера. Последний спуск запланирован на шесть вечера. Тогда же закончится и продажа билетов.

«Не забудьте скорректировать свои планы, чтобы успеть подняться на вершину Ай-Петри и насладиться видами!», — говорится в сообщении.