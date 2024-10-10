Свердловская ГИБДД вывела дополнительные наряды ДПС из-за снегопада

«В таких условиях автомобилистам недопустимо передвигаться на летних шинах, следует сменить их на зимние. Во время управления транспортом выбирать пониженную скорость, исключив опасные перестроения, выезды на встречную полосу и резкие торможения», — сообщила начальник пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД региона Галина Кравченко, призвав водителей с небольшим стажем отказаться от поездок.
В регионе в пятницу, 11 октября, местами ожидаются сильный снег, гололедица и ветер с порывами до 15 м/с. Сегодня на дороги вывели первую снегоуборочную технику. С 9 октября ГИБДД региона призвала водителей менять резину на зимнюю.