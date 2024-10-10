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Казахстанцы стали реже болеть ОРВИ

Об эпидемиологической ситуации в Казахстане рассказала на брифинге главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова. В сентябре в республике зарегистрировано 544 368 случаев ОРВИ, в сравнении с сентябрем прошлого года отмечается снижение на 27%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

По словам спикера, за последнюю неделю в республике зарегистрировано 171 532 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на девять процентов. Случаев гриппа не выявлено.

Как отметила Сархат Бейсенова, в Казахстане циркулируют не гриппозные вирусы, на которые в сентябре исследовано 388 проб. В 137 пробах установлен положительный результат: риновирус, бокавирус, парагрипп, аденовирус, РС вирус и другие.

Бейсенова заверила, что в стране обеспечена готовность медицинских организаций к проведению кампании иммунизации против гриппа, приёму больных гриппом и ОРВИ, а также готовность лабораторий к проведению исследований.

«В предстоящий эпидемический сезон по данным ВОЗ будут актуальны три штамма вируса — A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2024/2025 эпидсезон. На бюджетные средства закуплено 2 млн 207 тысяч доз вакцины “ГРИППОЛ +”, производства России. Это позволит охватить 11% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ — не менее 10%. На сегодня против гриппа привито 769 тысяч человек. За счёт бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения», ― говорится в сообщении комитета.

здоровье