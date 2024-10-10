Казахстанцы стали реже болеть ОРВИ

«В предстоящий эпидемический сезон по данным ВОЗ будут актуальны три штамма вируса — A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2024/2025 эпидсезон. На бюджетные средства закуплено 2 млн 207 тысяч доз вакцины “ГРИППОЛ +”, производства России. Это позволит охватить 11% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ — не менее 10%. На сегодня против гриппа привито 769 тысяч человек. За счёт бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения», ― говорится в сообщении комитета.