Казахстанцы стали реже болеть ОРВИ

По словам спикера, за последнюю неделю в республике зарегистрировано 171 532 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на девять процентов. Случаев гриппа не выявлено.
Как отметила Сархат Бейсенова, в Казахстане циркулируют не гриппозные вирусы, на которые в сентябре исследовано 388 проб. В 137 пробах установлен положительный результат: риновирус, бокавирус, парагрипп, аденовирус, РС вирус и другие.
Бейсенова заверила, что в стране обеспечена готовность медицинских организаций к проведению кампании иммунизации против гриппа, приёму больных гриппом и ОРВИ, а также готовность лабораторий к проведению исследований.
«В предстоящий эпидемический сезон по данным ВОЗ будут актуальны три штамма вируса — A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2024/2025 эпидсезон. На бюджетные средства закуплено 2 млн 207 тысяч доз вакцины “ГРИППОЛ +”, производства России. Это позволит охватить 11% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ — не менее 10%. На сегодня против гриппа привито 769 тысяч человек. За счёт бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения», ― говорится в сообщении комитета.