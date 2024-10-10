От Силы до Обиды: Названы самые необычные имена для новорожденных в Ленобласти

Тренд на необычные имена для детей не знает границ. Как только не называют своих чад родители. В интернете можно найти целые подборки незаурядных детских имен. Нельзя точно сказать, пользовались ли такими новоиспеченные родители в Ленобласти, но фантазии им точно не занимать. Теперь где-то в регионе подрастают малыши с именами Обида, Сила и Луна. Именно эти три имени для новорожденных стали самыми необычными в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
— Самыми популярными именами оказались Есения, Михаил и Софья, а самыми редкими — старославянские Ратибор и Забава, — добавили в пресс-службе.
В Ленобласти с начала 2024 года родилось 4 842 мальчика, что на два процента больше, чем было в прошлом году. Статистика по девочкам не приводится. Также в регионе появилось на свет 108 пар двойняшек, что в два раза больше, чем годом ранее.