От Силы до Обиды: Названы самые необычные имена для новорожденных в Ленобласти

Тренд на необычные имена для детей не знает границ. Как только не называют своих чад родители. В интернете можно найти целые подборки незаурядных детских имен. Нельзя точно сказать, пользовались ли такими новоиспеченные родители в Ленобласти, но фантазии им точно не занимать. Теперь где-то в регионе подрастают малыши с именами Обида, Сила и Луна. Именно эти три имени для новорожденных стали самыми необычными в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.