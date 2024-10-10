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На более чем 60 водоемах в Москве создали доступную среду для утят

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Мосгорпарк совместно с Фондом защиты городских животных провел мониторинг прудов в Москве и выявил водоемы с доступной средой для утят, их число увеличилось в этом году до 63. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Источник: Freepik.com/CC0

«На парковых прудах, которые на момент мониторинга уже были оборудованы искусственным вертикальным берегом, установили пологие помосты для выхода птенцов на берег. Водоемам с помостами и водоемам с естественной береговой линией присвоили статус duck friendly. В 2023 году таких прудов было 47, а в 2024 году duck friendly-прудов насчитывается уже 63», — говорится в сообщении.

Пруды с доступной средой для птенцов находятся в Парке Горького и на Воробьевых горах, в парках «Северное Тушино», «Фили», 50-летия Октября, в этнографической деревне Бибирево, в музее-заповеднике «Царицыно» и других. Работа по обеспечению безопасности и комфорта для пернатых обитателей столичных парков будет продолжена.

В пресс-службе пояснили, что у многих прудов каменные берега под углом 90 градусов, а уровень воды — значительно ниже береговой линии, что является большой проблемой для многих птенцов. Чтобы самостоятельно выбраться на сушу маленьким утятам нужны пологие выходы на берег, поскольку долгое пребывание в воде ведет к усталости, переохлаждению и гибели птенцов. Также на суше оперившиеся утята учатся летать.

Для того, чтобы решить эту проблему, Фонд защиты городских животных создал проект «Доступная среда для утят», в рамках которого ежегодно проводится мониторинг прудов и водоемов, благоприятных для вывода птенцов водоплавающих птиц.

флора и фауна