На более чем 60 водоемах в Москве создали доступную среду для утят

«На парковых прудах, которые на момент мониторинга уже были оборудованы искусственным вертикальным берегом, установили пологие помосты для выхода птенцов на берег. Водоемам с помостами и водоемам с естественной береговой линией присвоили статус duck friendly. В 2023 году таких прудов было 47, а в 2024 году duck friendly-прудов насчитывается уже 63», — говорится в сообщении.