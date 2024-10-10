Квадроберы: как они выглядят, что делают и действительно ли опасны для общества — мнение экспертов

Развитие воображения и ролевые игры. Подражание животным часто связано с игровым процессом и развитием воображения у детей, заметила психолог. В раннем возрасте они используют игры, чтобы исследовать окружающий мир и свои роли в нем. Животные кажутся им захватывающими существами, с которыми легко ассоциироваться. Они могут отождествлять себя с сильными, быстрыми или умными представителями фауны, что помогает им почувствовать себя более уверенными и могущественными. Кроме того, некоторые школьники очень стеснительны и не могу знакомиться со сверстниками, а костюм дает им некоторые сверхспособности, которые помогают преодолеть эту стену. В этом случае маска служит защитным барьером между ними и пугающей реальностью.