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Крымские школьники будут проектировать зоны отдыха и музеи

В 2024 году школьники Крыма получили 77 миллионов рублей на свои проекты.

Источник: администрация Симферополя

Крымские школьники участвуют в проектировании различных объектов на территории республики. В этом году на школьное инициативное бюджетирование выделили 77 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего в конкурсном отборе приняло участие 286 проектов из разных районов полуострова. 220 проектов победили и будут реализованы в ближайшее время.

«Предпочтение отдано проектам по созданию зон отдыха, радио-, медиа- и киностудий, музеев, столовых, библиотек, школьных театров, а также по оснащению спортивных команд, художественных, музыкальных и даже балетных классов», — сообщил Аксенов.

Также уже стартовал прием заявок на 2025 год. Для них в бюджете Крыма предусмотрели 75,6 миллионов рублей.

«Участие ребят в таких важных проектах — залог будущего республики. Ждем от наших талантливых, неравнодушных и ответственных школьников заявок и новых инициатив!», — сказал глава Крыма.

образование