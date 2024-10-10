Крымские школьники будут проектировать зоны отдыха и музеи

Крымские школьники участвуют в проектировании различных объектов на территории республики. В этом году на школьное инициативное бюджетирование выделили 77 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Всего в конкурсном отборе приняло участие 286 проектов из разных районов полуострова. 220 проектов победили и будут реализованы в ближайшее время.
«Предпочтение отдано проектам по созданию зон отдыха, радио-, медиа- и киностудий, музеев, столовых, библиотек, школьных театров, а также по оснащению спортивных команд, художественных, музыкальных и даже балетных классов», — сообщил Аксенов.
Также уже стартовал прием заявок на 2025 год. Для них в бюджете Крыма предусмотрели 75,6 миллионов рублей.
«Участие ребят в таких важных проектах — залог будущего республики. Ждем от наших талантливых, неравнодушных и ответственных школьников заявок и новых инициатив!», — сказал глава Крыма.