Россиян может ждать дефицит мандаринов на Новый год

В 2024 году мировая политическая ситуация привела к масштабному сокращению импорта цитрусовых в Российскую Федерацию, отметила побеседовавшая с изданием эксперт ягодного союза Ирина Козий. Из Марокко почти перестали возить клементины, которые украшали новогодние столы россиян многие годы.
Сейчас главный поставщик мандаринов в Европейскую часть РФ — Турция. В Сибирь и на Дальний Восток цитрусы везут из Китая. До последнего времени важными импортерами фруктов были Пакистан и Марокко. В летнее время года мандарины поставляют на российский рынок из Южной Африки и Латинской Америки.
Из-за дефицита мандаринов могут и вырасти цены на этот вид цитрусовых. В течение текущего года стоимость мандаринов на российском рынке выросла примерно на 10%. В 2023 году аналогичная ситуация наблюдалась с яблоками и бананами.
Результатом инфляции становится сокращение потребления определенных фруктов. Мандарины давно стали неотъемлемым атрибутом новогоднего стола, но не исключено, что в наступающем 2025 году часть россиян от традиции их употребления откажется.