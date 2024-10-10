Россиян может ждать дефицит мандаринов на Новый год

Сейчас главный поставщик мандаринов в Европейскую часть РФ — Турция. В Сибирь и на Дальний Восток цитрусы везут из Китая. До последнего времени важными импортерами фруктов были Пакистан и Марокко. В летнее время года мандарины поставляют на российский рынок из Южной Африки и Латинской Америки.