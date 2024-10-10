Кадыров пригрозил депутатам и сенатору кровной местью после стрельбы у Wildberries

Произошедшее в офисе Wildberries глава республики на совещании назвал «бизнес-ситуацией». Он обвинил Керимова, Курбанова и Барахоева в том, что те «пытаются отобрать бизнес у этой женщины», то есть, маркетплейс у его соосновательницы Татьяны Ким. Летом Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении, зарегистрировали совместное предприятие, согласовали сделку в Кремле. Однако затем между основателями маркетплейса Ким и ее мужем Владиславом Бакальчуком вспыхнул конфликт, Ким подала на развод. Кадыров в споре поддерживает Бакальчука, сама Ким говорит, что это супруг пытается рейдерским способом отобрать весь бизнес себе.