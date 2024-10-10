Мощное облако плазмы после вспышки на Солнце летит к Земле - что ждать белорусам

Отмечается, что плазменное облако — исключительно больших размеров, а Земле от него «уклониться не удастся». Кроме того, данное облако плазмы по структуре очень неоднородно, как по скорости, так и по плотности. Самый серьезный сценарий предполагает, что магнитные бури пятого уровня начнутся уже 10 октября и будут сравнимы по силе с экстремумами мая 2024-го.