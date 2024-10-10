Мощное облако плазмы после вспышки на Солнце летит к Земле - что ждать белорусам

В Земле летит мощное облако плазмы, сообщает РИА Новости.
Так, вспышка на Солнце вызвала крупный выброс плазмы. Белорусов и других жителей планеты предупредили о том, что крупное облако плазмы стремиться к Земле и может вызвать магнитные бури.
По информации главы Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, на ближайшие дни — «крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз».
— По результатам моделирования последних крупных вспышек на Солнце очевидно, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придет к Земле уже 10 октября, — прокомментировал ученый.
Отмечается, что плазменное облако — исключительно больших размеров, а Земле от него «уклониться не удастся». Кроме того, данное облако плазмы по структуре очень неоднородно, как по скорости, так и по плотности. Самый серьезный сценарий предполагает, что магнитные бури пятого уровня начнутся уже 10 октября и будут сравнимы по силе с экстремумами мая 2024-го.
— Вероятнее всего возникновение магнитных бурь четвертого уровня с продолжительностью до двух суток, — подытожил эксперт.
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