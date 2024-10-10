Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Хан Ган из Кореи

Еще в юности глубокое впечатление на писательницу произвела строчка из стихотворения южнокорейского поэта И Сана: «Я уверен, что люди должны быть растениями». Хан Ган видела в ней отсылки к периоду начала XX века, когда Корейский полуостров был под властью Японии. Это вдохновило писательницу на ее самый успешный на сегодняшний день роман «Вегетарианка» (в 2017-м он вышел в русском переводе). Произведение стало для нее также одним из первых, переведенных на английский язык, — в 2016 году «Вегетарианка» принесла автору Букеровскую премию.