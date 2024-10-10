Феруза, Дея и Лукиан стали самыми редкими детскими именами в Ростовской области

В управлении ЗАГС Ростовской области будущим родителям порекомендовали базу данных с наиболее популярными и самыми редкими детскими именами в 2024 году.
Как оказалось, чаще всего мальчиков на Дону называют именами Александр (574 малыша с начала года), Михаил (522), Артем (490), Матвей (427) и Максим (420).
Самыми популярными именами для девочек стали София (561 малышка с начала года), Мария (476), Ева (454) и Варвара (376).
Редкие имена для мальчиков, которые встречаются в регионе: Али Султан, Кондрат, Ясын, Мирза и Лукиан. Редкие имена для девочек: Дея, Феруза, Волида, Айнат, Меги.