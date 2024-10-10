«Мне приспичило: я поменяла фамилию и цифры в паспорте!» Уроженка Беларуси певица Катя IOWA сообщила о смене своей фамилии

Певица, уроженка белорусского города Чаусы Екатерина Иванчикова, известная как солистка группы IOWA, сообщила о смене фамилии. То есть Иванчикова теперь уже совсем даже и не Иванчикова? Выходит, что именно так. Не так давно Катя поделилась в сторис своей соцсети весьма нетривиальным моментом.
«Началась новая глава в жизни! Я поменяла фамилию, а, значит, и новые циферки в паспорте. Чуть волнуюсь…», — призналась Катя.
Фолловеры, можно предположить, причины для волнения вполне поняли: Катя со своим супругом Леонидом Терещенко поженились еще в 2012 году, в 2016-м пара обвенчалась, ну, а в марте 2023 в семье появился долгожданный ребенок, сына белорусы назвали Львом. И все эти годы Катя сохраняла свою девичью фамилию: была Иванчиковой.
Судя по всему, для того, чтобы поменять документы, Екатерина, вполне вероятно, приезжала в Беларусь.
«На один день уехала, чтобы поменять документы. У меня полным ходом идет постановка. Безумно сложная», — написала Катя, имея ввиду работу над новыми песнями и номерами.
«Я вообше не понимаю — вывезем ли?!», — констатировала певица.
От всех эти стремительных переживаний у Кати случились даже определенные проблемы со здоровьем.
«Есть ощущение повышенной температуры, но все это психосоматическое будто. Сложно объяснить! Сегодня поменялась фамилия и еще что-то…», — написала эмоциональная артистка.
У себя в телеграм-канале артистка разместила еще один пост. «Я понимаю, какая это волокита с документами, но мне приспичило резко это сделать! С папиной фамилией прощаюсь», — четко и по фактам разложила положение дел Катя.
Почему певица спустя столько лет брака вдруг решила поменять фамилию? Ответ на этот вопрос поклонникам, кажется, нужно найти самостоятельно. Катерина — намекнула.
«Встретил в новом статусе! Так круто, что он никогда не давил на меня в принятии решений. Только сейчас я вижу, как он гордится и как ему хотелось, чтобы я взяла его фамилию», — написала Екатерина, отметив аккаунт мужа, чью фамилию — Терещенко — она теперь и носит.
«Черешенки», — играя с буквами написала Катя их новое потенциально возможное семейное прозвище, которое, не исключено, ознаменует новый этап в отношениях пары и новый вектор их всегда узнаваемого и, в то же время, непредсказуемого творчества.
Ранее мы писали о том, что синоптики предупредили белорусов: уже очень скоро в республике резко похолодает (тут про это).