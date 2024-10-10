«Мне приспичило: я поменяла фамилию и цифры в паспорте!» Уроженка Беларуси певица Катя IOWA сообщила о смене своей фамилии

«Встретил в новом статусе! Так круто, что он никогда не давил на меня в принятии решений. Только сейчас я вижу, как он гордится и как ему хотелось, чтобы я взяла его фамилию», — написала Екатерина, отметив аккаунт мужа, чью фамилию — Терещенко — она теперь и носит.