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В центре Омска больше 15 гектаров отдали под жилую застройку

Участок под застройку будет выделен на территории бывшего Сибзавода
Источник: Комсомольская правда

В центре Омска появится новый жилой микрорайон. Более 15 гектаров земли было отдано под жилую застройку. Сегодня мэрия Омска опубликовала проект постановления «О заключении договора о комплексном развитии территории с правообладателем земельных участков». Согласно проекту, территория будет застроена в ближайшие 30 лет. На участке будут построены жилые микрорайоны и объекты инфраструктуры, в том числе и коммерческая недвижимость.

Добавим, что землю бывшего предприятия по выпуску агротехники приобрел Алексей Певнев в 2020 году за 500 млн рублей.