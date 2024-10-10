В центре Омска больше 15 гектаров отдали под жилую застройку

В центре Омска появится новый жилой микрорайон. Более 15 гектаров земли было отдано под жилую застройку. Сегодня мэрия Омска опубликовала проект постановления «О заключении договора о комплексном развитии территории с правообладателем земельных участков». Согласно проекту, территория будет застроена в ближайшие 30 лет. На участке будут построены жилые микрорайоны и объекты инфраструктуры, в том числе и коммерческая недвижимость.