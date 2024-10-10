Последние новости к вечеру 10 октября 2024 года

Президент Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США. Антонов занимал пост с 2017 года, ранее был заместителем министра обороны и иностранных дел. Как подчеркнул Дмитрий Песков, новый посол в США будет назначен своевременно.