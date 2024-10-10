Последние новости к вечеру 10 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 октября 2024 года.
Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США
Президент Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США. Антонов занимал пост с 2017 года, ранее был заместителем министра обороны и иностранных дел. Как подчеркнул Дмитрий Песков, новый посол в США будет назначен своевременно.
Рябков анонсировал заседание «ядерной пятерки» в Нью-Йорке
В Нью-Йорке в ближайшие две недели пройдет встреча представителей пяти ядерных держав, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Китай станет координатором «пятерки» и получит поддержку России. В «ядерную пятерку» входят пять стран: РФ, США, Великобритания, Франция и Китай.
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2024 год — южнокорейская писательница Хан Кан. Она удостоена награды за поэтическую прозу, «противостоящую историческим травмам и обнажающую хрупкость жизни».
Суд принял решение снять арест со счетов Блиновской
Суд освободил часть счетов блогера Елены Блиновской от ареста, чтобы она могла погасить налоговую задолженность. Ранее Блиновская закрыла долг по НДФЛ на сумму более 320 млн руб.
В США затопило самый большой Диснейленд в мире
Во Флориде был затоплен крупнейший парк аттракционов Disney World из-за урагана «Милтон», который обрушился на штат. Парк закрыли для посетителей накануне удара стихии.