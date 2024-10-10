Старые песни, новые имена: как прошел трибьют-концерт Валерии

3 октября на московской Live Арене состоялось событие, которое бывает только раз в жизни: певица Валерия с размахом отметила свой 56-й день рождения. Празднование, которое началось с кавер-альбома от молодых и восхищенных почитателей, завершилось грандиозным шоу со сменой нарядов и яркой вереницей талантливых гостей. Рассказываем, как это было.
В прошлом году поп-певица Валерия — российская любимица, подарившая отечественной публике хиты про смеющиеся часики и маленький самолет, — отметила свой 55-й день рождения. Ее поклонники, такие же музыканты, подготовили артистке трогательный подарок: сборник ее хитов в новом прочтении. Включите его, чтобы понимать, о чем речь, и в полной мере насладиться этими версиями.
Екатерина Гусева.
Участие в записи пластинки приняли практически все сливки современной музыки. Здесь можно увидеть имена аутентичной поп-дивы Zivert, лиричных рэперов Hammail & Navai и даже скандальной Инстасамки. Сергей Жуков, бессменный лидер группы «Руки Вверх!», также приложил руку к релизу, став единственным артистом сцены нулевых в треклисте.
Многие из этих исполнителей не просто представили для альбома одну из перепетых песен, но и дополнили этими каверами собственный репертуар. Самой Валерии этот ход пришелся очень по душе. Несмотря на то что певица продолжает выступать с этими хитами на собственных концертах, ее радует, что культовые композиции продолжают жить в исполнении молодых артистов.
Альбом оказался удачным ходом как с творческой, так и с коммерческой точки зрения. Его хорошо восприняло как поколение, взрослевшее на музыке «Ласкового мая», так и те, кто рос и растет на «хайповой музыке». Столь роскошный и успешный релиз нельзя было оставить без мощного живого исполнения: так и появилась идея организовать концерт, участие в котором принял бы каждый артист с трибьюта.
Изначально концерт должен был пройти 17 апреля в день рождения певицы, но был перенесен из-за известных трагических событий. Площадкой стала Live Арена в подмосковном Одинцове, готовая принять до 11 тысяч гостей.
Невзирая на перенос, все прошло без видимых проблем. Сама певица блистала и на сцене, и за кулисами, сменив несколько нарядов. Артистка представала перед публикой в черном, белом, красном, золотом, в пышных бальных и коротких коктейльных платьях. При всем изобилии звездных гостей Валерия ни на секунду не давала повода забыть о том, что это — праздник в ее честь.
Торжество началось с песни «Рига-Москва» в исполнении виновницы торжества. Затем на сцене появился Сергей Жуков с собственной версией композиции «Самолет».
Екатерина Гусева.
После этого пришла очередь нового поколения: Анет Сай появилась перед зрителями в элегантном платье с пухом и исполнила кавер на песню «Была любовь». К слову, молодая певица рассказала, что Валерия была очень добра к ней и ее юным коллегам. Сама Анет, а также Мари Краймбрери и Клава Кока получили в подарок от певицы по подвеске, символизирующей знаки зодиака каждой из них.
Екатерина Гусева.
После Анет Сай на сцене вновь появилась Валерия в компании Миши Марвина. Вместе они исполнили песню «Ты свободна». Затем певца сменил юный Amirchik: в этом марте артист стал партнером Валерии в дуэте «Благодарю тебя», вышедшем на трибьют-альбоме Муслиму Магомаеву. Именно эту песню артисты исполнили на концерте. Затем Amirchik в одиночестве представил свою версию песни «Капелькою».
Друг за другом на сцене появились Мари Краймбрери с композицией «Нежность» и Инстасамка, исполнившая песню «Маленький самолет». Для номера, последовавшего далее, Валерия облачилась в черное платье — в привычный цвет Косты Лакосты, спевшего вместе с ней композицию «Вечно молодой».
Екатерина Гусева.
Затем состоялось яркое и энергичное выступление Мота, спевшего хит «Ты где-то там» под горячую подтанцовку мужчин в смокингах. Ханна подарила новую жизнь песне «Отпусти меня», MONA переосмыслила «Часики», а Xolidayboy исполнил «Океаны», за год ставшие неотъемлемой частью его репертуара. Akmal совершил необычный ход, выбрав не проверенный временем хит, а сравнительно новую песню Валерии «Чтобы все было хорошо» 2022 года.
На сцену Live Арены вышли не только участники трибьют-альбома, но и совсем неожиданные гости. Так, певица Клава Кока внезапно даже для виновницы торжества исполнила «Ты грустишь», а облаченная в красное Люся Чеботина спела песню «Не теряй».
Екатерина Гусева Клава Кока.
Екатерина Гусева Екатерина Гусева Акмаль.
Екатерина Гусева Акмаль и Валерия.
Екатерина Гусева XOLIDAYBOY.
Екатерина Гусева Коста Лакоста и Валерия.
Екатерина Гусева Люся Чеботина.
Екатерина Гусева Певица Ханна.
Екатерина Гусева.
Секретным гостем концерта стал главный идеолог переработки старых хитов Егор Крид, уже выступавший с Филиппом Киркоровым, Михаилом Шуфутинским и певицей МакSим. Финальный восклицательный знак в шоу поставила группа The Hatters: вместе с Валерией музыканты исполнили ее хит «Таю».
Концерт на этом завершился, но песни Валерии продолжили — и продолжат — жить в совершенно новом для себя воплощении.