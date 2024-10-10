Старые песни, новые имена: как прошел трибьют-концерт Валерии

Альбом оказался удачным ходом как с творческой, так и с коммерческой точки зрения. Его хорошо восприняло как поколение, взрослевшее на музыке «Ласкового мая», так и те, кто рос и растет на «хайповой музыке». Столь роскошный и успешный релиз нельзя было оставить без мощного живого исполнения: так и появилась идея организовать концерт, участие в котором принял бы каждый артист с трибьюта.