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Начальницу отдела службы судебных приставов в Уфе заключили под стражу из-за взятки

В Уфе из-за взятки арестовали главу отдела службы судебных приставов
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 октября, в Уфе арестовали главу отдела ФССП. Об этом рассказала пресс-служба Кировского районного суда.

Согласно версии следствия, начальница Демского районного отделения судебных приставов Елена Христель была посредником в передаче взятки судебным экспертам за изготовление «нужного» заключения.

На женщину завели уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Суд постановил заключить ее под стражу на два месяца.

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