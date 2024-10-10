Тося Чайкина и «Три дня дождя» выпустили клип на трек «Земля» из сериала «Амура»

Рок-группа «Три дня дождя» и инди-поп-певица Тося Чайкина представили видео на совместную композицию «Земля». Кавер на песню рок-коллектива «Маша и Медведи» 2000 года вошел в саундтрек к сериалу «Амура» (2024-…).
Ролик в холодных синих тонах состоит из кадров кинопроекта и съемок с исполнителями. Режиссером клипа стал Слава Кулешов, работавший с артисткой Mirele, хип-хоп-коллективом «Черная Экономика» и другими.
Смысл «Земли» Чайкина объяснила так: «Эта песня о запретной любви снега и солнца, поиске противоположностей, и, несмотря на все преграды, наши с Глебом (Викторовым — солистом “Три дня дождя” — прим. ред.) герои сближаются в обжигающе снежной буре, становясь слабее, но ближе друг к другу».
По сюжету «Амуры» боец MMA Аня в исполнении Алены Михайловой отправляется в Японию на поиски пропавшей сестры. В сериале также снимались Юрий Колокольников и Екатерина Вилкова.
Ранее стало известно, что «Три дня дождя» примут участие в новом сезоне сериала Сергея Жукова «Плакса» (2023-…).