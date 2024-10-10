Тося Чайкина и «Три дня дождя» выпустили клип на трек «Земля» из сериала «Амура»

Смысл «Земли» Чайкина объяснила так: «Эта песня о запретной любви снега и солнца, поиске противоположностей, и, несмотря на все преграды, наши с Глебом (Викторовым — солистом “Три дня дождя” — прим. ред.) герои сближаются в обжигающе снежной буре, становясь слабее, но ближе друг к другу».