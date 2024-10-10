Четыре дня поисков и 590 км пути: В Ростове врач скорой через заросли пробиралась за потерявшим сознание пенсионером

Четыре дня поисков и 120 добровольцев, которые прошли в общей сложности 590 километров. А с ними — врачи, которые самоотверженно пробирались к пострадавшему для оказания медицинской помощи.
Так общими силами удалось спасти пропавшего в Ростове 67-летнего пенсионера, который был уже практически на грани.
В ЛЕСОПОЛОСЕ БЕЗ СОЗНАНИЯ.
Родные хватились дедушку 30 сентября. А ближе к полуночи, когда поняли, что сами не найдут, обратились к волонтерам отряда «ЛизаАлерт» в Ростовской области.
— Уже к 23:41 в рабочем чате опубликовали сбор добровольцев: медлить было нельзя, у пропавшего — сахарный диабет, — рассказывает информационный координатор Татьяна с позывным «Луна».
Волонтеры звонили в больницы, делали репосты, оклеивали объявлениями самые проходные места в городе, постоянно были на связи с полицией и следственным комитетом, даже совместно патрулировали городские улицы. Но все безрезультатно.
Четыре дня 120 волонтеров искали пенсионера. А обнаружили его ночью далеко за городом и без сознания. Вызов поступил на подстанцию № 8 «Скорой помощи» в 2:25. Его приняла 803-я бригада, находившаяся ближе всех к указанному адресу.
— Мы прибыли на точку буквально за пять минут, — рассказала ординатор Ростовского государственного медуниверситета Дарья Глотова. — Узнали, что мужчина 67 лет страдает инсулинозависимым сахарным диабетом и найден в лесополосе в бессознательном состоянии. Было неизвестно, сколько времени он не пил и не ел…
«ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ».
Дорога, где могла бы проехать «скорая», кончилась. А до места, где нашли мужчину, нужно было добираться почти километр со всем необходимым оборудованием. Причем часть пути проходила по зарослям и оврагам.
Волонтеры рубили ветки, убирали сухие поваленные деревца. В итоге вместе с медиками добрались до пострадавшего минут за 20-ть.
— Оказалось, что пациент находился в крайне тяжелом состоянии. У него было очень низкое давление, а уровень глюкозы просто зашкаливал — больше 30 миллимоль на литр. Мужчина был обезвожен, дезориентирован, сознание — спутанное. Плюс — переохлаждение, так как температура ночью была всего плюс семь градусов.
Тут же на месте медики ввели необходимые препараты и тронулись в обратный путь.
— Мы не исключали, что пенсионер мог получить еще и травму позвоночника, так как спуск в овраг, где его нашли, был очень крутым. Поэтому эвакуировали пациента с учетом еще и этого опасного фактора.
ПОМОГЛА СПОРТИВНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ.
В 3:56 «скорая» с пациентом начала движение, а в 4:12 ростовчанина их уже встречали в приемном отделении городской больницы скорой медицинской помощи Ростова. Пострадавшего сразу же отправили в палату интенсивной терапии, где удалось стабилизировать его состояние.
Коллеги похвалили Дарью, которая еще только учится в медуниверситете.
— Большую часто программы у нас составляют практические занятия, так что все навыки, нужные для оказания экстренной медпомощи, мы доводим до автоматизма еще во время учебы. Еще проходим практику в Центре симуляционного обучения. Дежурим бок о бок с нашими преподавателями, и спасаем тяжелых пациентов.
А вот быстро преодолеть пересеченную местность помогло и увлечение спортом: девушка — была членом сборной вуза по баскетболу. А еще работает врачом-стажером в родильном доме Таганрога. На днях же Дарья отправится в Санкт-Петербург — в составе команды ординаторов РостГМУ она вышла в финал Всероссийских соревнований анестезиологов и реаниматологов.