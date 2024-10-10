Истекает кровью и умирает каждый третий: симптомы вируса Марбург

— На начальном этапе заражения человек очень плохо себя чувствует, могут появиться катаральные симптомы. Однако самый важный отличительный синдром вируса Марбург — это кровоточивость. У человека может появиться сыпь с кровоизлияниями под кожу, которая не исчезает при надавливании, кровотечение из дыхательной системы и кишечника. У зараженного вирусом развивается сепсисоподобное состояние, которое очень часто приводит к смерти. Вирус Марбург — это одно из самых тяжелых вирусных заболеваний на сегодняшний день, — объяснила собеседница «ВМ».