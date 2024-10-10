В Феодосии восстановят водоснабжение ночью 11 октября

В Феодосии уже начали восстанавливать водоснабжение. Воды не было в микрорайоне Ближние Камыши, а также в поселках Береговое и Приморский. Восстановить подачу воды обещают в три часа ночи 11 октября. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.