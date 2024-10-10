В Феодосии восстановят водоснабжение ночью 11 октября

В Феодосии уже начали восстанавливать водоснабжение. Воды не было в микрорайоне Ближние Камыши, а также в поселках Береговое и Приморский. Восстановить подачу воды обещают в три часа ночи 11 октября. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.
«Объем воды в магистральном водоводе Ближние Камыши — Береговое — Приморский и РЧВ постепенно увеличивается. Для заполнения системы и набора давления необходимо около 12 часов, поэтому восстановление водоподачи ожидаем к 3 часам ночи».
Власти призывают людей еще раз проверить, чтобы все краны были закрыты. Также в администрации призвали набрать суточный запас воды, так как режим ЧС продолжает действовать. Воду могут снова отключить.
Напомним, ранее в городе ввели режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Из-за пожара на нефтебазе в ближайшем микрорайоне и двух поселках отключили водоснабжение. В Ближние Камыши был организован подвоз воды по графику.