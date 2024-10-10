Глава СКР проверит жалобу на неудачную пластическую операцию в Ростове

В Ростове-на-Дону женщина пострадала во время пластической операции, и на ее лице остались рубцы. Это произошло в апреле 2023 года, но к ответственности еще никого не привлекли. Ситуацию взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
— Сейчас донские следователи проводят процессуальную проверку. Доклад о результатах этой работы предоставят председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, — сообщили в информационном центре СК.
Как уточнили в ведомстве, неудачное хирургическое вмешательство провели в одной из частных клиник донской столицы.
Напомним, также Александр Бастрыкин взял на контроль расследование смерти 21-летней девушки после операции в ростовской офтальмологической клинике.