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Глава СКР проверит жалобу на неудачную пластическую операцию в Ростове

Глава СК России потребовал доклад о проверке неудачной пластической операции в Ростове
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону женщина пострадала во время пластической операции, и на ее лице остались рубцы. Это произошло в апреле 2023 года, но к ответственности еще никого не привлекли. Ситуацию взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

— Сейчас донские следователи проводят процессуальную проверку. Доклад о результатах этой работы предоставят председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, — сообщили в информационном центре СК.

Как уточнили в ведомстве, неудачное хирургическое вмешательство провели в одной из частных клиник донской столицы.

Напомним, также Александр Бастрыкин взял на контроль расследование смерти 21-летней девушки после операции в ростовской офтальмологической клинике.