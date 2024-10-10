В РФ создали первую программу для анализа внешнеторговой активности регионов

«Первая в России уникальная программа предназначена для анализа отечественной внешней торговли. Ее задача заключается в том, чтобы рассчитывать основные показатели внешней торговли любого российского региона. Программа поможет построить соответствующий внешнеэкономический прогноз, своевременно рассчитать потенциал региона и занять те ниши в области международной торговли, которые оставляют западные компании. Также она подходит для обучения студентов и для научных исследований», — сказал собеседник агентства.