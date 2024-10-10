В РФ создали первую программу для анализа внешнеторговой активности регионов

ЧЕЛЯБИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали первый отечественный программный комплекс для анализа внешней торговли России. Он призван помочь руководству страны и регионов анализировать и планировать внешнеэкономическую деятельность, сообщил ТАСС кандидат экономических наук Евгений Степанов.
«Первая в России уникальная программа предназначена для анализа отечественной внешней торговли. Ее задача заключается в том, чтобы рассчитывать основные показатели внешней торговли любого российского региона. Программа поможет построить соответствующий внешнеэкономический прогноз, своевременно рассчитать потенциал региона и занять те ниши в области международной торговли, которые оставляют западные компании. Также она подходит для обучения студентов и для научных исследований», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что программа за основу берет открытые данные, включая таможенную статистику России, которая аккумулируется в единой базе данных. Далее специальные алгоритмы анализируют эти данные по тем задачам, которые ставит пользователь. Программный комплекс отражает географическую структуру экспорта и импорта в регионе, их товарную структуру, динамику изменения их величин.
«На экране отображается ТОП-10 стран, с которыми регион ведет наиболее объемную и интенсивную торговлю, выделяются названия компаний-лидеров и товарные группы, производимые в регионе, которые пользуются наибольшим спросом за границей», — добавил Степанов.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».