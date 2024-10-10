В Большереченском зоопарке ястребы встретили новоселье в обновленных вольерах

Во время адаптации к новым вольерам за птицами будут тщательно следить. Специалисты отмечают, что период адаптации проходит спокойно. Физические показатели в норме, психических расстройств в связи с переездом не наблюдается. Орланы уже заняли свои высотные позиции и с комфортом осматривают окрестности. Напомним, что с 2023 года в Большереченском зоопарке при поддержке Министерства культуры Омской области велось строительство комплекса «Птичий парк».