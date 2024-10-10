В Большереченском зоопарке ястребы встретили новоселье в обновленных вольерах

4 особи орланов: 2 белоплечих и 2 белохвостых были переведены в 8 новых вольеров. На обустройство более 200-сот новых квадратных метров для хищников потребовалось полтора года. Мероприятия по благоустройству территории Большереченского зоопарка проходят в рамках реализации основных задач Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Новый вольер оборудован специальными качелями, присадами для птиц и лестницами. Всё сделано для того, чтобы гордые птицы чувствовали себя максимально комфортно. Максимальная высота сооружений в вольерах — 6 метров.
«При строительстве вольеров для птиц учитывались физиологические особенности каждой особи в целом и их индивидуальные характеристики. Был сделан упор на динамическое архитектурное решение вольерного пространства: создание съёмных и заменяемых конструкций для обеспечения птицам комфортного существования», — рассказали «КП» в зоопарке.
Во время адаптации к новым вольерам за птицами будут тщательно следить. Специалисты отмечают, что период адаптации проходит спокойно. Физические показатели в норме, психических расстройств в связи с переездом не наблюдается. Орланы уже заняли свои высотные позиции и с комфортом осматривают окрестности. Напомним, что с 2023 года в Большереченском зоопарке при поддержке Министерства культуры Омской области велось строительство комплекса «Птичий парк».