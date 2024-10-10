Экс-чиновника из Новочеркасска заподозрили в злоупотреблении полномочиями

В Новочеркасске бывшего сотрудника городской администрации заподозрили в злоупотреблении полномочиями, сообщает 10 октября пресс-служба управления СК России по Ростовской области.
По данным следствия, в 2023 году подозреваемый без торгов предоставил в собственность физлицу участок муниципальной земли площадью более 2 тысяч кв. метров. При этом цена на площадку была заниженной.
В результате администрации Новочеркасска был причинен существенный материальный ущерб.
Напомним, ранее сообщалось об обысках в новочеркасской администрации. Предварительно, проверка могла быть связана с указанным уголовным делом.