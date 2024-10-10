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Экс-чиновника из Новочеркасска заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Бывшего сотрудника администрации Новочеркасска заподозрили в махинациях с землей
Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске бывшего сотрудника городской администрации заподозрили в злоупотреблении полномочиями, сообщает 10 октября пресс-служба управления СК России по Ростовской области.

— По уголовному делу проводятся следственные действия. Выясняются обстоятельства случившегося, а также лица, причастные к преступлению. Нарушение закона было раскрыто благодаря взаимодействию СУ СКР по Ростовской области и управления ФСБ, — отметили в ведомстве.

По данным следствия, в 2023 году подозреваемый без торгов предоставил в собственность физлицу участок муниципальной земли площадью более 2 тысяч кв. метров. При этом цена на площадку была заниженной.

В результате администрации Новочеркасска был причинен существенный материальный ущерб.

Напомним, ранее сообщалось об обысках в новочеркасской администрации. Предварительно, проверка могла быть связана с указанным уголовным делом.