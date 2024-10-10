30 литров масла и двое суток: Собака превратилась в живую мумию, оказавшись в луже из битума под Ростовом

— Мне позвонили мужчины, которые нашли песика, и попросили приехать, — вспоминает хозяйка зооприюта «Святобор». — Пока я была в пути, они достали собаку из черной вязкой лужи. А потом совершили огромный промах. Обернули ее тряпкой. И теперь в битуме был не только бок этой славной девочки. Собака оказалась покрыта смолой от носа до кончика хвоста. Вязкая токсичная смесь застывала на глазах, превращая животное в живую мумию.