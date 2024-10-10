30 литров масла и двое суток: Собака превратилась в живую мумию, оказавшись в луже из битума под Ростовом

Жительница Шахт Ростовской области Ольга Мосиюк потратила несколько суток на спасение бездомной собаки. Смолка — так назвала питомицу волонтер — оказалась в луже битума и прилипла к земле.
МОГЛА ТОЛЬКО МОРГАТЬ.
— Мне позвонили мужчины, которые нашли песика, и попросили приехать, — вспоминает хозяйка зооприюта «Святобор». — Пока я была в пути, они достали собаку из черной вязкой лужи. А потом совершили огромный промах. Обернули ее тряпкой. И теперь в битуме был не только бок этой славной девочки. Собака оказалась покрыта смолой от носа до кончика хвоста. Вязкая токсичная смесь застывала на глазах, превращая животное в живую мумию.
К тому моменту, как Ольга довезла дворняжку до дома, собака не могла шевелиться и даже справлять нужду. Все, что было в ее силах, это моргать глазами.
— Половину ночи я руками отдирала куски застывшей смолы. Некоторые были размером с ладонь. Но и этого было недостаточно.
«ПОКУПАЙТЕ МАСЛО».
Утром Ольга позвонила знакомому ветеринару с вопросом: что делать в такой ситуации?
— Покупайте масло. Подсолнечное. Нерафинированное, — услышала она в ответ.
Почему нерафинированное, Ольга так и не узнала. На лишние вопросы времени не было.
Купила в ближайшем магазине литровую бутылку и взялась за дело. Женщина втирала смесь в шерсть и разминала. После этого битум становился мягким, и его можно было снимать.
— Объем работы был огромный! Но глаза боятся, а руки делают, — улыбается зооволонтер.
Спасательную операцию Ольга начала с раннего утра. Окончила работу поздно вечером.
А на следующий день — опять то же самое.
«ПОНИМАЛА, ЧТО ЕЙ ХОТЯТ ПОМОЧЬ».
— Одной бутылки масла, конечно, не хватило. За два дня я израсходовала литров 30. Но зато почти полностью очистила Смолку. Удивительно, но она вела себя все это время идеально. Не лаяла, не сопротивлялась. Думаю, понимала, что ей хотят помочь.
Но после того, как шерсть из черной вновь превратилась в бежевую, наступила другая беда.
Надышавшись битумом, заболели и собака, и ее спасительница. Обе отравились токсичными парами.
— Я себя быстро поставила на ноги. А вот Смолка болеет уже вторую неделю. Кормлю ее только отварной курицей и бульоном. Но и с интоксикацией мы справимся. Я абсолютно точно в этом уверена!