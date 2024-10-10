В пустыне Сахара прошел ливень: с чем это связано

В пустыне Сахара впервые за последние десятилетия выпали осадки. Из-за проливных дождей территории Марокко и Алжира оказались под водой. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, откуда взялись ливни в Сахаре и говорят ли они о серьезных климатическим изменениях на планете.
По словам климатолога Андрея Киселева, дожди в Сахаре — не самое необычное явление, потому что время от времени они настигают пустыню, а иногда в регионе даже выпадает снег. Но такие события, как правило, происходят очень редко.
— Этому могло поспособствовать несколько факторов. Во-первых, внутренние изменения в системах океанов, атмосферы и ледников. Когда в них происходят какие-то возмущения, это приводит к отклику природы в виде таких катаклизмов, — сообщил Киселев.
Также к аномальному явлению в Сахаре мог приложить руку и сам человек, не исключил эксперт.
— Антропогенный фактор играет здесь немалую роль. Это говорит о том, что изменение климата может быть связано с влиянием человека, и каждое отдельное событие (в том числе дождь над Сахарой) лишь доказывает, что по вине человека климат претерпевает внутренние изменения, — пояснил климатолог.
Однако он напомнил, что смена климатических условий — это не единственный процесс, который происходит на Земле в наши дни, влияющий на природные катаклизмы.
— Одновременно происходит изменение режима гидрологического цикла: испарение, конденсация влаги в облако, накопление этой влаги и в конечном счете выпадение в виде осадков. Также мы наблюдаем перемещение воздушных масс. И когда воздушная масса, полная воды, успевает достичь (в данном случае) Сахары, случаются дожди, — рассказал Киселев.
Совокупность всех этих факторов и привела к тому, что в Сахаре впервые за десятилетия прошел ливень, заключил специалист.