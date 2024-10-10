Облвласти: из-за технических работ в МИС «Барс» будет недоступна запись к врачам

В сентябре на серверном оборудовании МИС «Барс» произошел технический сбой. Сервис не был доступен с 13 по 17 сентября. В телеграм-чате «Медицина 39» пользователи сети писали, что не могли записаться на приём к нужным врачам. У некоторых пациентов не работала также запись через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Пресс-служба регионального правительства сообщила, что задержка запуска МИС была связана с доставкой комплектующих серверного оборудования, которое собирались заменить.