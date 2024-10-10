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Облвласти: из-за технических работ в МИС «Барс» будет недоступна запись к врачам

Работы продлятся чуть больше суток, обещают в правительстве области.

В медицинской информационной системе «Барс» с 16:00 11 октября до 18:00 12 октября будут проводиться технические работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

«В связи с необходимостью проведения плановых технических работ на оборудовании центра обработки данных ГИС СЗ Калининградской области медицинская информационная система и региональный портал самозаписи medreg.gov39.ru функционировать не будут. Медицинскую помощь пациентам в организациях, подведомственных региональному министерству здравоохранения, продолжат оказывать в плановом порядке», — уточняется в сообщении.

В сентябре на серверном оборудовании МИС «Барс» произошел технический сбой. Сервис не был доступен с 13 по 17 сентября. В телеграм-чате «Медицина 39» пользователи сети писали, что не могли записаться на приём к нужным врачам. У некоторых пациентов не работала также запись через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Пресс-служба регионального правительства сообщила, что задержка запуска МИС была связана с доставкой комплектующих серверного оборудования, которое собирались заменить.