GONE.Fludd и CAKEBOY представили клип на трек DODONPA

Рэперы GONE.Fludd и CAKEBOY выпустили видео на совместную песню DODONPA. Композиция вошла в недавний лонгплей GONE.Fludd «FLUDDALITY».
В ярком, динамичном ролике артисты устраивают бедлам в гипермаркете. Все начинается с одной разбитой банки клубничного соуса, а перерастает в драки, беготню от охраны, игры с едой и прогулки по транспортерной ленте на кассе. Режиссер работы — Михаил Пунга, снимавший клипы для FEDUK, Клавы Коки, Сюзанны, Мэйби Бэйби и других.
Ранее GONE.Fludd поделился видео на трек «Ути-пути» с белорусским артистом Олегом «ЛСП» Савченко. Подробнее о FLUDDALITY мы рассказывали в отдельном материале.