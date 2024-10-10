GONE.Fludd и CAKEBOY представили клип на трек DODONPA

В ярком, динамичном ролике артисты устраивают бедлам в гипермаркете. Все начинается с одной разбитой банки клубничного соуса, а перерастает в драки, беготню от охраны, игры с едой и прогулки по транспортерной ленте на кассе. Режиссер работы — Михаил Пунга, снимавший клипы для FEDUK, Клавы Коки, Сюзанны, Мэйби Бэйби и других.