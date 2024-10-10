«Я почувствовала, как что-то щелкнуло». Что произошло после драматичной победы белоруски Арины Соболенко над Юлией Путинцевой из Казахстана в Ухане 10 октября

Было очевидно, что Соболенко так просто матч не отдаст и будет делать все для того, чтобы перевернуть игру. Но выбить Юлию из проторенной победной колеи долго не удавалось. Более того, во втором сете при счете 3:4 Арина могла уступить свою подачу, играли «больше-меньше», у Юлии был брейк-пойнт. Но белоруска все-таки склонили чашу весов в свою пользу. Взяла три гейма подряд и сет.