«Я почувствовала, как что-то щелкнуло». Что произошло после драматичной победы белоруски Арины Соболенко над Юлией Путинцевой из Казахстана в Ухане 10 октября

10 октября вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в матче полном невероятных поворотов победила 35-ю ракетку Юлию Путинцеву из Казахстана со счетом 1:6, 6:4, 6:0 и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане.
Учитывая 12 побед подряд в Ухане в предыдущие годы, Соболенко одержала уже в этом китайском городе 14 викторий подряд. Кстати, посмотрите, как встречали Соболенко в Ухане.
Но установила Арина это достижение в тяжелейшем матче, в котором была на грани поражения. В первом сете у белоруски игра не шла, а Путинцева наоборот была в ударе и взяла сет с неприличным для второй ракетки счетом 6:1.
— В первом сете, казалось, что бы она ни делала, все будет хорошо для нее, — цитирует Соболенко WTA. — У меня были проблемы со струнами… Я очень рада, что смогла собраться во втором сете и все сложилось.
Было очевидно, что Соболенко так просто матч не отдаст и будет делать все для того, чтобы перевернуть игру. Но выбить Юлию из проторенной победной колеи долго не удавалось. Более того, во втором сете при счете 3:4 Арина могла уступить свою подачу, играли «больше-меньше», у Юлии был брейк-пойнт. Но белоруска все-таки склонили чашу весов в свою пользу. Взяла три гейма подряд и сет.
Оказалось, что это перелом.
— В том гейме я просто пыталась успокоиться и напомнить себе, что нужно продолжать бороться. Нужно работать, нужно бежать, нужно играть в розыгрыше, строить розыгрыш, находить правильный удар, а затем делать это, не торопя события. Я все время говорила себе это, — объяснила Арина.
Соболенко выиграла второй сет — 6:4, а в третьем разгромила Путинцеву — 6:0. Причем, создалось впечатление, что Арина старалась выиграть именно с баранкой, отомстив за первый сет. У нее получилось и многочисленные поклонники на трибунах были очень рады. Матч продолжался 2 часа.
— Думаю, это помогло, этот небольшой разговор с собой. После того гейма я почувствовала, как что-то щелкнуло. Отдача стала лучше. Движение стало лучше. Решения, которые я принимала на корте, стали намного лучше. Я чувствовала, что это был действительно поворотный момент в матче, — призналась она.
Соболенко сделал 44 виннеров против 33 невынужденных ошибок, а Путинцева — 13 виннеров и 14 невынужденных ошибок (еще статистика здесь).
Для Арины это уже 11-й подряд четвертьфинал WTA-тура в этом сезоне. За последние 15 лет только Ига Свентек имела более длинную серию — 12 подряд четвертьфиналов между Дохой и Цинциннати в 2023 году.
Ранее мы писали, что произошло после победы Арины Соболенко над Катериной Синяковой из Чехии в Ухане: жара, бойфренд и болельщики- «тигры».
Еще рассказали, что белорус Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН»: «Посмотрим, что сможем выжать из команды».