«С чистовой отделкой и сантехникой»: в Уфе более 30 детей-сирот до конца месяца получат жилье

Сегодня, 10 октября, в Уфе 10 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, торжественно вручили ключи от новых квартир в жилищном комплексе «Яркий». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Как заявил в приветственном слове первый вице-мэр Сергей Кожевников, для властей важно, чтобы у молодых людей было собственное жилье и чтобы они развивались. Также чиновник поблагодарил за реализацию проекта Министерство строительства и архитектуры Башкирии.
До конца этого месяца, как сообщает мэрия, квартиры в «Ярком» получит 31 ребенок-сирота.
— Все квартиры переданы с чистовой отделкой и сантехникой, — отметили в администрации.
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