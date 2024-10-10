«С чистовой отделкой и сантехникой»: в Уфе более 30 детей-сирот до конца месяца получат жилье

Как заявил в приветственном слове первый вице-мэр Сергей Кожевников, для властей важно, чтобы у молодых людей было собственное жилье и чтобы они развивались. Также чиновник поблагодарил за реализацию проекта Министерство строительства и архитектуры Башкирии.