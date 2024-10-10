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«С чистовой отделкой и сантехникой»: в Уфе более 30 детей-сирот до конца месяца получат жилье

В Уфе до конца октября квартиры получит 31 ребенок-сирота
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 октября, в Уфе 10 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, торжественно вручили ключи от новых квартир в жилищном комплексе «Яркий». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Как заявил в приветственном слове первый вице-мэр Сергей Кожевников, для властей важно, чтобы у молодых людей было собственное жилье и чтобы они развивались. Также чиновник поблагодарил за реализацию проекта Министерство строительства и архитектуры Башкирии.

До конца этого месяца, как сообщает мэрия, квартиры в «Ярком» получит 31 ребенок-сирота.

— Все квартиры переданы с чистовой отделкой и сантехникой, — отметили в администрации.

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