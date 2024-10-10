Восточное время: в России издадут новый роман нобелевского лауреата

— Да, мы смотрим на предположения букмейкеров, но скорее из любопытства — рассказала «Известиям» литературный критик Клариса Пульсон. — Кстати, в вопросе ставок на литераторов, они в буквальном смысле букмейкеры, book переводится как «книга». Каждый раз, когда называют имя лауреата Нобелевской премии, я ужасно обижаюсь за Мураками, Уэльбека и Рушди. Неужели шансов у этих всемирно известных писателей нет?! А если говорить о влиянии и мировым резонансе, то не могу понять, то почему Джоан Роулинг в аутсайдерах. Кто-то говорит, что виной всему политика и недостаточная толерантность. Но мы же помним, что среди лауреатов Нобелевки по литературе был, скажем Уинстон Черчиль. Об этом вообще мало известно. Возможно, неведомые нам критерии с тех пор изменились.