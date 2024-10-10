Восточное время: в России издадут новый роман нобелевского лауреата

«За интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни» — так сформулировал Нобелевский комитет свое решение отметить премией в размере $1 млн Хан Ган. Писательница из Южной Кореи широко известна за пределами своей страны. Она отмечена престижными наградами, в том числе «Букером». Но среди корейских литераторов Хан Ган стала первой женщиной — лауреатом Нобелевской премии по литературе. В России издано два ее романа: «Вегетарианка» и «Человеческие поступки», готовится к выпуску третий. «Известия» опросили экспертов и узнали, насколько решение Нобелевского комитета взвешенно.
Списка номинантов на Нобелевскую премию в открытом доступе не существует. Всплывающие имена — это лишь догадки и чаяния экспертов. Самые высокие ставки у букмекеров были на двух авторов, это австралиец Джеральд Мурнейн и китаянка Цань Сюэ.
— Их тексты очень многое говорят о современном состоянии литературы в Австралии и Китае, — поделился с «Известиями» своими ожиданиями накануне вынесения решения шеф-редактор сервиса «Яндекс Книги» Константин Мильчин. — Всегда хочется проследить логику. В прошлом году лауреатом стал норвежский драматург Юн Фоссе. В позапрошлом — пишущая прозу француженка Ани Эрно. Значит, в этом году вряд ли будет кто-то из Европы. Нобелевская премия редко падает в одну и ту же воронку два раза подряд, редко достается одному и тому же континенту. Следовательно, у Азии и Австралии неплохие шансы, а у Европы и у ее драматургов — не очень.
Выбор по географическому принципу предполагали многие эксперты. Они давно следят за престижной премией и ее решениями. Логики в выборе лауреатов лучше не искать. Проще ориентироваться на рейтинги.
— Да, мы смотрим на предположения букмейкеров, но скорее из любопытства — рассказала «Известиям» литературный критик Клариса Пульсон. — Кстати, в вопросе ставок на литераторов, они в буквальном смысле букмейкеры, book переводится как «книга». Каждый раз, когда называют имя лауреата Нобелевской премии, я ужасно обижаюсь за Мураками, Уэльбека и Рушди. Неужели шансов у этих всемирно известных писателей нет?! А если говорить о влиянии и мировым резонансе, то не могу понять, то почему Джоан Роулинг в аутсайдерах. Кто-то говорит, что виной всему политика и недостаточная толерантность. Но мы же помним, что среди лауреатов Нобелевки по литературе был, скажем Уинстон Черчиль. Об этом вообще мало известно. Возможно, неведомые нам критерии с тех пор изменились.
В итоге фавориты опять пролетели. Премию присудили женщине из региона, который давно не был отмечен высокой наградой. Южнокорейская писательница Хан Ган довольно молода для лауреата — ей всего 53 года. До нее на Нобелевку в 1950 году номинировался поэт Ли Гван Су, но он умер, не дождавшись. А посмертно премию не вручают. Он был первым корейцем — претендентом на Нобелевку. И только в 2000 году президенту страны Ким Дэ Чжону удалось получить премию — мира. За то, что он пытался примирить свою страну с Северной Кореей и Японией.
Хан Ган серьезно интегрирована в западную литературу, преподает писательское мастерство в Сеульском университете искусств. В 2016 году за роман «Вегетарианка» она получила Международную Букеровскую премию. Внимание к ее сочинению вызвал резонанс среди критиков во всем мире. Роман переведен и издан в России.
— Книги Хан Ган выходят в редакции «Жанры» издательства АСТ. Один из самых известных романов, принесших мировую славу автору, «Вегетарианка», был выпущен на русском в 2017 году. Двумя годами позднее вышли «Человеческие поступки» — откровенный и бескомпромиссный роман о правах человека и о жестокой цене, которую приходится заплатить за свободу. Суммарный тираж обеих книг лимитированный и составляет почти 15 тыс. копий, — рассказал «Известиям» руководитель проектов редакции «Жанры» издательства АСТ Светлана Моисеева.
Как рассказали в издательстве, в планах — переиздание «Вегетарианки» в новом оформлении. Сейчас обложка книги находится на согласовании у Хан Ган. И готовится к выходу «Я не прощаюсь» — роман-путешествие от смерти к жизни, о стойкости и боли, о решимости держаться и признании того, что ни любовь, ни скорбь не имеют конца.
Хан Ган из творческой семьи, ее отец и брат тоже писатели. Интересный факт из биографии Хан Ган: в 2018 году ее роман «Любимому сыну» был отобран для проекта «Библиотеки будущего». Это значит, что сочинение Хан Ган будет опубликовано в 2114 году в антологии из 100 текстов. До тех пор рукопись будет храниться в Осло в неизданном и непрочитанном виде.
Хан Ган также отмечали французской Премией Медичи.
Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес», считает, что Нобелевский комитет снова всех удивил.
— Лауреатка не фигурировала ни в одном списке букмекеров и ни всплывала ни в одном литературном прогнозе, — говорит Екатерина Писарева. — Но имя южнокорейской писательницы знакомо российскому читателю — в 2016 году, когда она выиграла Букеровскую премию с романом «Вегетарианка», ее широко обсуждали в литературных кругах. Был даже локальный скандал с переводом на английский Деборы Смит, внесшей много изменений в первоначальный текст. Но в России, что любопытно, роман был переведен с языка оригинала — корейского, и выполнила перевод Ли Сан-юн. Книга получилась очень необычной — сложной, страшной, завораживающей и ни на что не похожей.
Как говорит эксперт, в своих текстах Хан Ган много размышляет о том, где пролегают границы безумия и как общество изводит личностей, которые ему противостоят. Это важные и острые темы. Нельзя не отметить, что это вполне в тренде общемирового запроса на азиатских авторов и на открытие громких и самобытных женских голосов.
— В текстах Хан Ган всегда особенно важны мотивы насилия и протеста, — добавляет Клариса Пульсон. — А кроме того, Хан Ган пишет о жестокости, человеческих поступках, которые отзвуком идут через поколения и всё равно неизбежно откликаются. Она пишет не о себе любимой, а о людях, которых обычно не слушают и не слышат.
Роман «Вегетарианка» был номинировал на премию «Ясная Поляна» в категории «Иностранная литература». Тогда же с ним познакомился и оценил писатель Алексей Водолазкин. Он отметил для себя, что это достаточно интересное чтение.
— Может быть, Нобелевский комитет хотел поддержать тенденцию — обратить внимание на одиночек, которые бросают вызов консервативному обществу, его устоям, традиционным ценностям, — объяснил «Известиям» выбор Алексей Водолазкин. — С другой стороны, были ли раньше представители Южной Кореи победителями Нобелевской премии? Думаю, что нет. Может быть, комитет хотел расширить географический ареал. А может быть, хотел просто всех обмануть, потому что там были другие претенденты, насколько я знаю.
По мнению Водолазкина, Нобелевский комитет исходит из того, что если есть явный претендент, то он премию не получит. Точно так же как не получат известные писатели, у которых должно быть больше шансов. И в Стокгольме решили показать всем фигу и сказать: «А вот нет, пусть будет вот эта женщина». Массовой аудитории приходится подтягиваться, хотя ей и обидно, что ее любимчиков вновь не оценили по достоинству.