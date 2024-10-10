Законопроект: сумма подоходного налога будет уменьшена в Беларуси в 2025 - вот кого коснется

От величины зарплаты планируют отвязать налоговый вычет работающего за ребенка и за иждивенца в семье (это может быть неработающая жену в декрете). Этот вычет также вырастет. В 2024 он был 51 рубль, в 2025 станет 56 рублей. А если в семье двое и более детей, то величина налогового вычета станет 107 рублей на каждого ребенка (в 2024 году было 97 рублей).