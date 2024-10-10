Законопроект: сумма подоходного налога будет уменьшена в Беларуси в 2025 - вот кого коснется

В Беларуси в 2025 году планируют уменьшить подоходный налог за счет налоговых вычетов некоторым категориям работников. Национальный правовой Интернет-портал Беларуси разместил проект закона «Об изменении законов», который вынесен правительством на рассмотрение парламентом.
Предполагается, что вырастут налоговые вычеты, за счет которых уменьшается сумма уплачиваемого подоходного налога, и соответственно увеличивается зарплата.
Так, например, на 110 рублей, с 620 рублей до 730 рублей, увеличен стандартный налоговый вычет для молодых специалистов, впервые введенный в Беларуси в 2024 году. Расширено и число молодых специалистов, которые смогут воспользоваться этой льготой (здесь подробнее).
От величины зарплаты планируют отвязать налоговый вычет работающего за ребенка и за иждивенца в семье (это может быть неработающая жену в декрете). Этот вычет также вырастет. В 2024 он был 51 рубль, в 2025 станет 56 рублей. А если в семье двое и более детей, то величина налогового вычета станет 107 рублей на каждого ребенка (в 2024 году было 97 рублей).
Для инвалидов, чернобыльцев, ветеранов налоговый вычет хотят поднять с 246 рублей до 272 рублей.
В 2024 году, если зарплата ниже 1054 рублей, то стандартный вычет равняется 174 рубля. В 2025 предполагается поднять эти лимиты, а именно, если уровень зарплаты до 1164 рубля, то вычет 192 рубля.
Мы писали, что все три имущественных налога в Беларуси в 2025 году вырастут на уровень инфляции (здесь подробнее).
Министерство ЖКХ сказало, что происходит еще 10 дней после включения отопления в Беларуси (подробности здесь).