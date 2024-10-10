Из-за форума «Россия – спортивная держава» в Уфе полторы недели будет перекрыта улица Мусы Гареева

Напомним, форум «Россия — спортивная держава» будет проходить с 17 по 19 октября, а главной площадкой для проведения станет недавно открытый Дворец Борьбы. В торжественной церемонии открытия примет участие президент России Владимир Путин. Для участия в форуме в Уфу ожидается прибытие около 5 тысяч делегатов из 100 стран мира.