Из-за форума «Россия – спортивная держава» в Уфе полторы недели будет перекрыта улица Мусы Гареева

В Уфе на 10 суток перекроют улицу Мусы Гареева. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
На следующей неделе в столице Башкирии состоится XII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Для подготовки и решения организационных вопросов в целях обеспечения безопасности дорожного движения по указанной улице с полуночи 11 октября до полуночи 21 октября перекроют проезд.
Власти города просят жителей и гостей Уфы учитывать грядущие ограничения и выбирать другие пути проезда.
Напомним, форум «Россия — спортивная держава» будет проходить с 17 по 19 октября, а главной площадкой для проведения станет недавно открытый Дворец Борьбы. В торжественной церемонии открытия примет участие президент России Владимир Путин. Для участия в форуме в Уфу ожидается прибытие около 5 тысяч делегатов из 100 стран мира.
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